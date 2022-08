Johnny Depp suferă de disfuncție erectilă, susțin avocații lui Amber Heard

Noi detalii despre procesul de defăimare pe care Johnny Depp l-a intentat împotriva lui Amber Heard ies acum la iveală. Potrivit Page Six, în luna martie, avocații lui Amber au susținut că actorul suferă de disfuncție erectilă. Aceștia au mai declarat și că problema medicală a contribuit la comportamentul agresiv al actorului, care ar fi violat-o pe Heard cu ajutorul unei sticle.

Avocații lui Heard au mai susținut și că afecțiunea de care ar suferi Depp l-ar fi făcut pe acesta „nervos și agitat” și l-ar fi determinat să „apeleze la o sticlă”.

În timpul procesul de defăimare, Amber Heard a povestit în instanță cum Johnny Depp a abuzat-o sexual cu o sticlă, la doar o o lună de la nunta lor din 2015.

„Mă uitam în ochii lui și nu l-am mai văzut pe el. Nu era el. Nu am fost atât de speriată în viața mea”, a declarat afectată Amber. „Îmi lovea capul de spatele barului și nu puteam să respir. Îmi amintesc că am încercat să mă ridic să-i spun că mă rănește cu adevărat. Nu puteam respira. Nu puteam să ajung la el. Nu m-am putut ridica.”

Rememorând scena, Heard a început să plângă, iar apoi a povestit cum Depp ar fi abuzat-o.

„Următorul lucru pe care mi-l amintesc e că eram aplecată invers pe bar și mă uitam la lumina albastră. Spatele meu era pe blat. Am crezut că mă lovea cu pumnul. Am simțit această presiune pe osul pubian. Am crezut că mă lovește. Îi simțeam brațul mișcându-se. Părea că mă lovește. Simțeam doar această presiune. Nu simțeam durere, era doar această presiune asupra osului meu pubian.”