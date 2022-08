MTV VMA 2022: cele mai sexy ținute purtate de vedete

MTV VMA 2022 a fost, cum era de așteptat într-o vreme în care evenimentele se înghesuie să revină în atenția oamenilor după doi ani de pandemie care ne-a lipsit de astfel de manifestări, un haos complet. Ceremonia care a avut loc pe 28 august la Prudential Center din Newark, New Jersey, a fost prezentată de Nicki Minaj, LL Cool J și Jack Harlow.

Nicki Minaj însăși a primit trofeul Michael Jackson Video Vanguard Award, pentru întreaga carieră, la MTV VMA 2022, iar trupa de rock Red Hot Chili Peppers a fost, de asemenea, onorată pentru întreaga activitate, cu Global Icon Award. Trofee au primit și Taylor Swift – aceasta și-a adjudecat cel mai important premiu al serii, pentru videoclipul anului, pentru noua versiune a single-ului All Too Well, dar și Lizzo, Anitta, Lil Nas X și mulți alții. O alegere cel puțin bizară a organizatorilor a fost să îi ceară lui Johnny Depp să întruchipeze mascota evenimentului, celebrul omuleț mergând pe lună, care reprezintă, totodată, și trofeul. Aceasta a fost prima apariție de asemenea anvergură și vizibilitate a lui Johnny Depp de la procesul intentat de acesta fostei sale soții, Amber Heard, pe care a acuzat-o de defăimare.

Cât despre ținutele în care au defilat vedetele la MTV VMA 2022, acestea au fost la fel de haotice ca și ceremonia. Dacă moda masculină a fost într-o mai mare măsură spectaculoasă sau îndrăzneață, ținutele feminine care au mizat pe senzualitate au fost reușit doar în câteva rânduri. Spre exemplu, Swift a purtat o rochie mini realizată din lanțuri și cristale strălucitoare, care dezvelea pe alocuri bucăți consistente de piele, dar artista a reușit să se păstreze la o limită sigură cu ținuta ei. Și cântărețele din proiectul K-pop Blackpink au avut ținute ușor sexy, dar în același timp simpatice. La fel, Dixie D’Amelio a apelat la o rochie neagră cu spatele gol, de o senzualitate subtilă. Și supermodelul plus size Ashley Graham a arătat senzațional într-o rochie neagră cu decupaje realizată de brand-ul Houghton.

În schimb, Latto, Nicki Minaj, Ava Max, Bebe Rexha nu au reușit să se mențină în echilibru, motiv pentru care se află și pe lista noastră cu cele mai neinspirate ținute de la eveniment. Dar vezi cele mai sexy ținute de la MTV VMA 2022 în galeria alăturată și spune-ne care sunt preferatele tale.

Foto: Profimedia

