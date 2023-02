Motivul pentru care Cristina Ciobănașu s-a întors la facultate: „Am zis că e momentul să...”

Cristina Ciobănașu a revenit pe băncile facultății la vârsta de 26 de ani pentru a deveni, oficial, actriță „cu acte în regulă”. Vedeta a dezvăluit că urmează în prezent un master în actorie, dorindu-și o diplomă în domeniul în care activează deja de 12 ani.

Actrița este implicată în multe proiecte, iar programul ei este unul destul de încărcat, însă acest lucru nu o împiedică să participe și la cursurile de la facultate. Cristina le-a dezvăluit fanilor săi că urmează un master în actorie deoarece își dorește o diplomă de facultate pentru a fi „actor cu acte în regulă”. Astfel, vedeta a precizat că are în plan și o idee inedită pentru lucrarea sa de disertație și abia așteaptă să dezvăluie mai multe detalii.