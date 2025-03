Mira a împlinit 30 de ani. Mesajul special transmis de artistă: „Mă simt cu adevărat iubită”

Pe 12 martie, Mira a împlinit 30 de ani. Artista a transmis cu această ocazie un mesaj special pe rețelele de socializare.

În ziua în care a împlinit 30 de ani, Mira a ținut să marcheze momentul acesta postând un mesaj pe Instagram, în care mărturisește care sunt motivele pentru care se simte fericită și recunoascătoare în acest punct al vieții.

„2025 îmi aduce o schimbare de prefix și cică un an extraordinar (mă tot aburesc ăștia cu horoscopul) Dă Doamne așa să fie! De fericită sunt fericită, din adâncul sufletului, de sănătoasă, încep să devin din ce în ce mai, și mai tare mă bucură că am oameni minunați alături, printre care voi, comunitatea mea superbă. Vă mulțumesc pentru urări și vă îmbrățișez cu toată inima mea.”

Mira le-a mulțumit celor care și-au luat timp să îi transmită urări de bine.

Mira și partenerul ei, Levi Elekes, formează un cuplu de câțiva ani. În cadrul unui interviu acordat acum ceva vreme, artista a făcut declarații emoționante despre povestea lor de dragoste.

Mira a mai povestit că în relația lor de cuplu există multă înțelegere și că îl consideră pe Levi Elekes omul potrivit pentru ea.

„Avem momente, eu mai ales că am o latură din asta artistică, sunt mai dese momentele low decât le are el. Are și el momente când nu că e trist, ci pur și simplu e low ca energie. E ceva firesc, am înțeles asta, ne cunoaștem atât de bine încât atunci când e omul potrivit, se înțelege totul, nu există niciun fel de presiune, de genul „Vai, dar ce e cu tine astăzi, de ce nu mai ești la fel ca ieri?!” Noi suntem super, din partea lui este înțelegere 100%, eu mai puțin uneori. Și recunosc că sunt femeie și mai am și eu momente când nu înțeleg și nu îmi pasă, nu vreau să înțeleg! Sunt ceva de genul „Știi ceva, nu mă interesează?!”, a adăugat Mira pentru sursa citată mai sus.