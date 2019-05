Milla Jovovich vorbește împotriva legii avortului din Statele Unite, dezvăluind experiența terifiantă pe care a avut-o în urmă cu doi ani

Mai multe celebrități au abordat subiectul pe rețelele sociale, însă una dintre cele mai triste experiențe este cea a actriței Millei Jovovich, care a povestit că a fost obligată să facă avort de urgență în urmă cu câțiva ani. Jovovich a postat un selfie pe Instagram, începând prin a scrie că, în mod normal, nu îi face plăcere să vorbească despre politică, însă a fost forțată de împrejurări după ce recenta „heartbeat bill” (legea bătăii inimii) a fost semnată de guvernatorul Brian Kemp în Georgia.

„Avortul este suficient de greu pentru femei la un nivel emoțional extrem de ridicat fără să fie nevoite să treacă prin condiții nesigure și insalubre”, a scris Milla, continuând prin a evidenția că doar gândul la condițiile pe care celelalte femei sunt nevoite să le îndure din cauza acestor legi îi provoacă greață. Apoi, actrița a descris depresia dificilă prin care a trecut din cauza acestei situații și cât de mult a trebuit să lucreze pentru a-și reveni.

„Am trecut printr-un avort de urgență în urmă cu doi ani. Eram însărcinată în patru luni și filmam în Europa de Est. Am intrat în travaliu înainte de termen și mi s-a spus că trebuie să fiu trează pe tot parcursul procedurii. A fost una dintre cele mai groaznice experiențe prin care am trecut. Încă am coșmaruri. Eram singură și fără ajutor”, a povestit Milla.

Mai multe legi restrictive sunt luate în considerare în mai multe state din Statele Unite. Legea din Alabama ar interzice avortul în totalitate, cu excepția unei complicații severe care ar duce la punerea vieții în pericol a mamei. Doctorii care ar face avorturi în aceste state ar risca 99 de ani în închisoare. Ohio și Kentucky au trecut legi asemănătoare, în timp ce Utah și Arkansas au votat pentru limitarea avorturilor înainte de mijlocul celui de-al doilea trimestru.

O mulțime de celebrități au vorbit despre legile împotriva avortului, printre care se numără și Lady Gaga, Chris Evans, Alyssa Milano, Andy Cohen, Janelle Monae și Ava DuVernay. „Este o atrocitate să fie interzis avortul în Alabama, iar un aspect și mai groaznic este că exclude situațiile de viol sau incest, cu sau fără consimțământ. Deci există o pedeapsă mai mare pentru doctorii care fac aceste operații decât majoritatea violatorilor? Este o tragedie și mă rog pentru toate femeile și tinerele care vor suferi din cauza acestui sistem”, a scris Lady Gaga pe Twitter, în timp ce Andy Cohen a adăugat pe aceeași rețea socială: „Există un loc rece în iad pentru Senatul Alabama”.

There is a cold place in hell for the Alabama Senate. — Andy Cohen (@Andy) 15 mai 2019

Foto: Instagram, Twitter, Hepta

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK