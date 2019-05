Selena Gomez, declarații despre cât de dăunătoare sunt rețelele de socializare pentru tânăra generație

Selena Gomez consideră că rețelele de socializare sunt „îngrozitoare pentru generația mea” și i-a sfătuit pe tineri să renunțe la acestea atunci când se simt compleșiți.

Cântăreața și actrița în vârstă de 26 de ani – care are peste 150 de milioane de followers pe Instagram și peste 57 de milioane pe Twitter – a participat la conferința de presă organizată cu ocazia premierei filmului The Dead Dont Die, în care are rolul principal.

„În special pentru generația mea, socia media a fost îngrozitoare”, a spus Gomez. „Înțeleg că este extraordinar să folosești această platformă, însă mă sperie să văd cât de expuși sunt tinerele fete și tinerii băieți. Chiar cred că este periculos”.

Gomez a mai spus reporterilor prezenți la conferință că, în acest moment, „este imposibil” ca social media să fie un mediu sigur pentru toată lumea.

„Sunt recunoscătoare că am o platformă”, a adăugat Gomez. „Nu postez numeroase poze fără rost. Mie îmi place să fac lucrurile cu intenție. Văd toate aceste tinere, le întâlnesc la evenimente și sunt devastate de ce se întâmplă și de faptul că nu au o voce puternică. Aș fi mai atentă și mi-aș impune și câteva limite de timp cu privire la folosirea social media”.

Filmul The Dead Dont Die, o comedie cu zombies, este regizat de Jim Jarmusch și alături de Selena Gomez mai joacă Bill Murray, Tilda Swinton, Chloë Sevigny și Adam Driver.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

