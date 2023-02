Mihai Morar, mai sincer ca oricând! Care a fost momentul care l-a determinat să își schimbe viața: "Luam viața la mișto, luam oamenii la mișto..."

Mihai Morar este printre cei mai apreciați prezentatori TV și de radio de la noi, care se poate mândri cu o experiență profesională impresionantă. Dincolo de carisma lui și atitudinea pozitivă, în spatele lui se află o familie superbă, care reprezintă cea mai mare mândrie a sa.

Mihai Morar și soția sa, Gabriela, sunt căsătoriți de 16 ani, iar cei doi formează o echipă de invidiat. Împreună au trei fete superbe, gemenele Cezara și Mara și mezina familiei, Roua, care sunt cea mai mare mândrie a lor, iar când vine vorba despre familie, timpul petrecut împreună este cel mai prețios.

Mihai Morar a vorbit cu sinceritate despre momentul care l-a determinat să facă schimbări radicale pe plan profesional și cum această decizie i-a schimbat viața.

„Îmi venea foarte ușor să fac mișto de oameni. Și am făcut mișto de oameni foarte, foarte mulți ani și credeam că miștoul ăsta îmi aduce validare. Și urcam treaptă cu treaptă… o scară a miștoului. Știți ce s-a întâmplat când am ajuns în vârf? Am căzut cu scara în direct la televizor. Eu sunt ală. Eu sunt Mihai Morar și am căzut cu scara la televizor”, a declarat vedeta pe scena unui eveniment TEDex.