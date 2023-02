Mihai Morar, declarații după avalanșa de pe Transfăgărășan: „Cu câteva ore înainte făcusem aici cele mai frumoase poze”

Mihai Morar este un iubitor al naturii și al timpului petrecut departe de grijile cotidiene. Astfel, omul de radio obișnuiește să se urce în mașină și să facă scurte excursii prin țară, unde să se bucure de peisaje superbe și timp de calitate alături de familie. Din păcate, întâmplarea a făcut ca acesta să se afle în zona Cabanei Capra, care a fost lovită de avalanșă în weekend.

Prezentatorul de la Radio ZU a oferit mai multe detalii despre cum arăta locul înainte de avalanșă, acesta plimbându-se pe Transfăgărășan cu mașina, iar înainte a luat și masa la Cabana Capra. Mihai Morar a povestit că și-a făcut câteva poze în fața cabanei, ca mai apoi să se pornească la drum. Vedeta a precizat că frumusețea locului este impresionantă și nu s-a gândit o clipă la ce va avea să urmeze.

Mihai Morar a povestit că s-a bucurat din plin de traseul pe care a urcat cu mașina și de ninsoarea liniștită care începuse. Ba mai mult, acesta a fost primit cu căldură de personalul de la Cabana Capra și avusese parte de o zi foarte liniștită înainte să se audă bubuiturile.

„Aceste fotografii sunt făcute aseară în fața Cabanei Capra din Munții Făgăraș cu câteva ore înainte de a fi lovită de avalanșă. Am urcat Transfăgărășanul până la capăt de drum pe o vreme de poveste, ningea cu fulgi mari, care dansau, nu viscolea, omătul scârțâia sub roți. Am mers aproape tot drumul cu geamul crăpat, în mașină intra un aer rece care îți oxigena tot sângele din organism, nu un ger care sa ți-l înghețe”.

„Sus, la Capra, era o liniște și o sfințenie de vreme. Ne-am scuturat bocancii de zăpadă, am intrat în cabană pentru un espresso și niște papanași cu gem de afine. O sfințenie de gem de casă. Ștefan îmi zice după două guri de cafea: „Lumina asta de afară, de aici, nu o s-o mai prindem curând. Ar fi păcat să nu-ți fac niște poze!” Își ia Fuji-ul nou, ieșim în parcare și în 3 minute avem cele mai tari poze făcute în ultimii ani: „Ți-am zis că n-o să-ți pară rău!” Intrăm iar în cabană, veniseră între timp și papanașii, mai sorbim două guri de cafea și hotărâm să facem cale întoarsă spre bază, vreo 40 de km mai la vale. Se lăsase deja noaptea, dar în fața cabanei câțiva turiști își mai curățau mașinile de zăpadă, iar alții, câțiva, își trăgeau copiii cu sania, înainte de urca în cameră, la adăpostul nopții, pentru un somn bun. La plecare, le-am mulțumit cabanierilor pentru clipa asta magică trăită în golul alpin al Făgărașilor și ne-am despărțit cu un „Doamne-ajută!””, a relatat Mihai Morar pe Instagram.