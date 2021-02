Michelle Obama, într-o ipostază inedită, cum nu ai mai văzut-o până acum

Michelle Obama revine din martie pe Netflix ca protagonistă a seriei pentru copii Waffles + Mochi, realizată ca parte a contractului pe care fostul cuplu de la Casa Albă l-a semnat cu gigantul de streaming.

Seria de zece episoade, fiecare a câte 20 de minute, va debuta pe Netflix pe 16 martie, iar Michelle și soțul ei, Barack Obama, sunt producători. Waffles + Mochi este o invitație pentru a încuraja copiii și adulții să gătească împreună în bucătărie și să se conecteze la culturi din întreaga lume.

Potrivit sinopsis-ului, protagoniștii seriei sunt doi prieteni buni pe nume Waffles și Mochi care locuiau în Tărâmul mâncării congelate și care aveau un vis comun: să devină bucătari! Singura problemă? Tot ce găteau era făcut din gheață. Atunci când acești doi prieteni se angajează ca proaspeți colegi ai unui supermarket fantezist, sunt pregătiți pentru aventura culinară a vieții lor. Cu ajutorul unor fețe noi și prietenoase precum doamna Obama (proprietarul supermarketului) și un coș de cumpărături zburător magic pe post de ghid, Waffles și Mochi își încep misiunea globală de ingrediente, călătorind în bucătării, restaurante, ferme și case din întreaga lume, gătesc rețete cu ingrediente obișnuite alături de bucătari renumiți, bucătari de casă, copii și vedete. Indiferent dacă culeg cartofi în Anzii din Peru, testează condimente în Italia sau fac Miso în Japonia, acești exploratori curioși descoperă minunea mâncării și descoperă că fiecare masă este o șansă de a-ți face noi prieteni.

În urmă cu trei ani, cuplul Obama a semnat un substanțial contract cu Netflix, iar până acum au fost lansate ca parte a acestui parteneriat mai multe documentare precum American Factory, Crip Camp and Becoming. Neflix are mai multe parteneriate cu personalități și vedete, cele mai sonore nume fiind Ryan Murphy, Shonda Rhimes, Kevin Hart, Prințul Harry și Meghan Markle.

Citește și:

Michelle Obama a dezvăluit o imagine rară cu ea din copilărie

Foto: Netflix, Hepta, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro