TOP 20 Cele mai bune noi filme originale Netflix de văzut în 2021

Încă de la începutul anului, a fost anunțat faptul că vom avea ocazia să vedem noi filme originale Netflix în fiecare săptămână.

Din multitudinea de filme originale Netflix care se vor lansa în 2021, noi am făcut o selecție cu cele mai interesante titluri. Drame, filme de acțiune, comedii, actori de Oscar, regizori premiați – iată ce vom putea viziona anul acesta pe Netflix.

To all the boys: Always and Forever

Lana Condor și Noah Centineo revin în rolurile care au cucerit milioane de oameni pentru cea de-a treia parte – și ultima – a frumoasei lor povești de dragoste. Pe măsură ce Lara Jean Covey se pregătește pentru sfârșitul liceului și pentru începutul maturității, o serie de călătorii care îi schimbă viața o determină să se gândească încă o dată la cum va arăta viața cu familia, prietenii și Peter după absolvire.

Red Notice

Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds fac parte din distribuția unuia dintre cele mai așteptate filme ale anului. O notificare roșie emisă de Interpol reprezintă o alertă globală pentru a vâna și captura cele mai căutate persoane din lume. Dar când un hoț îndrăzneț reunește cel mai important profiler al FBI (Johnson) și doi criminali rivali (Gadot, Reynolds), deznodământul este departe de a fi previzibil.

Blonde

Ana de Armas interpretează rolul principal din acest film, iar din distribuție mai fac parte Adrien Brody și Bobby Cannavale, iar Brad Pitt este unul dintre producători. Pelicula este bazată pe un roman bestseller al autoarei Joyce Carol Oates, de cinci ori finalistă a Premiului Pulitzer, și spune povestea privată reimaginată cu îndrăzneală a celui mai faimos sex-simbol din lume, Marilyn Monroe. Filmul este un portret fictiv al modelului, actriței și cântăreței din anii 50 și 60, povestit prin filtrul modern al culturii celebrităților.

Bruised

Filmul marchează debutul regizoral al celebrei Halle Berry, actrița interpretând și rolul principal. Acțiunea peliculei o urmărește pe Jackie „Justice”, o fostă luptătoare de MMA, care se zbate pentru a recăpăta custodia fiului său și pentru a-și relua cariera sportivă.

Don’t Look Up

Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio, amândoi recompensați cu Oscar pentru rolurile lor anterioare, joacă în pelicula Don’t Look Up, regizată de Adam McKay. Ei interpretează rolurile a doi astronomi care încearcă să avertizeze pe toată lumea că o cometă va distruge lumea în mai puțin de șase luni. Da, poate că îți este familiar acest scenariu, dar cu siguranță vei dori să vezi mega-producția care îi mai are în distribuție pe Meryl Streep, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Matthew Perry și Ariana Grande, printre alții.

The woman in the window

Amy Adams interpretează rolul principal din acest film regizat de Joe Wright, iar distribuția cuprinde nume mari: Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Jennifer Jason Leigh și Julianne Moore. Pelicula se concentrează pe trăirile și evenimentele prin care trece o femeie care suferă de agorafobie și locuiește singură în New Yor, care începe să-i spioneze pe noii vecini, doar pentru a asista la un act tulburător de violență.

Malcom & Marie

Sam Levinson face echipă cu Zendaya și John David Washington în această dramă romantică pe care o poți urmări pe Netflix din 5 februarie. Pelicula spune povestea unui cineast (Washington) și a iubitei lui (Zendaya) care se întorc acasă după premiera festivă a unui film, așteptându-se la apreciere din partea criticilor și succes din punct de vedere financiar. Însă seara ia o întorsătură neașteptată în timp ce revelațiile legate de relația lor încep să iasă la suprafață, punând la încercare puterea dragostei lor.

Things Heard and Seen

Un cuplu din Manhattan se mută într-un sătuc istoric din Valea Hudson și descoperă că mariajul lor are un întuneric sinistru, care rivalizează cu istoria noii lor case. Bazată pe romanul de Elizabeth Brundange, pelicula îi are în distribuție pe Amanda Seyfried, James Norton, Natalia Dyer și Rhea Seehorn

Pieces of a woman

Un film emoționant pe care îl poți viziona deja pe Netflix, rolul principal fiind interpretat de Vanessa Kirby. Martha (Vanessa Kirby) și Sean (Shia LaBeouf) sunt un cuplu din Boston pe cale să devină părinți, însă viețile lor se schimbă pentru totdeauna în momentul în care o naștere acasă se transformă într-o tragedie de neînchipuit. Martha începe o odisee care durează un an și pe parcursul căreia ea explorează cotloanele ascunse ale suferinței, complicate de relațiile tensionate cu soțul și mama autoritară (Ellen Burstyn), dar și cu moașa (Molly Parker) denigrată în mod public, pe care trebuie să o înfrunte la proces.

The Guilty

Filmul se desfășoară pe parcursul unei singure dimineți, acțiunea având loc într-un centrul de preluare a apelurilor de urgență. Operatorul de apeluri Joe Bayler (Gyllenhaal) încearcă să salveze un apelant aflat în mare pericol – dar în curând descoperă că nimic nu este așa cum pare, iar să înfrunte adevărul este singura ieșire. Din distribuția filmului mai fac parte Peter Sarsgaard, Riley Keough, David Castañeda, Christina Vidal, Paul Dano și Ethan Hawke.

Filme originale Netflix: The Dig

Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin sunt numai câteva dintre numele care fac parte din distribuția acestei pelicule. În timp ce Al Doilea Război Mondial bate la ușă, o văduvă bogată angajează un arheolog amator pentru a se ocupa de săpături la mormintele de pe proprietatea ei. Cei doi fac o descoperire istorică, ecourile evenimentelor din trecutul Angliei rezonând cu elemente legate de viitorul incert al țării‎.

Munich

Legendarul actor Jeremy Irons interpretează rolul principal din acest film bazat pe bestsellerul internațional al lui Robert Harris. Acțiunea filmului se desfășoară în toamna anului 1938, când Europa se află în pragul războiului. Adolf Hitler se pregătește să invadeze Cehoslovacia și guvernul lui Neville Chamberlain caută disperat o soluție pașnică. Odată cu creșterea presiunii, Hugh Legat, funcționar public britanic, și Paul von Hartmann, diplomat german, călătoresc la München pentru Conferința de urgență. Pe măsură ce încep negocierile, cei doi vechi prieteni se află în centrul unei rețele de subterfugii politice și de un pericol foarte real. Se poate evita războiul și, dacă da, cu ce preț?

The last letter from your lover

Două povești din prezent și trecut care se întrepătrund! Filmul o urmărește pe Ellie Haworth (Felicity Jones), o jurnalistă ambițioasă care descoperă o serie de scrisori secrete de dragoste din 1965 și se hotărăște să rezolve misterul aventurii interzise din centrul lor. Ea descoperă astfel povestea din dragoste dintre Jennifer Stirling (Shailene Woodley), soția unui industriaș bogat, și Anthony O’Hare (Callum Turner), jurnalist din domeniul financiar însărcinat să îi urmărească activitatea acestuia. În același timp o poveste de dragoste proprie a lui Ellie începe să se desfășoare prin intermediul unui serios și îndrăgit arhivist (Nabhaan Rizwan) care o ajută să găsească mai multe scrisori.

Filme originale Netflix: I care a lot

Cu o siguranță de sine tăioasă, pe care o afișează cu dârzenie, Marla Grayson (Rosamund Pike) este tutore legal, numit de tribunal, pentru zeci de bătrâni internați la azil, ale căror bunuri le confiscă și pe care-i escrochează subtil, prin mijloace dubioase, dar legale. Marla și partenera sa de afaceri și iubită, Fran (Eiza González), recurg la o escrocherie bine pusă la punct, care o vizează pe ultima lor „victimă”, Jennifer Peterson, o pensionară bogată, fără niciun moștenitor sau rudă în viață. Însă ținta lor ascunde un secret la fel de murdar și conexiuni cu un gangster instabil, iar regulile jocului se vor schimba radical.

Monster

Este povestea lui Steve Harmon (Kelvin Harrison, Jr.), un student de onoare în vârstă de 17 ani, a cărui lume se prăbușește când este acuzat de crimă. Filmul urmează călătoria dramatică a acestui student inteligent și simpatic din Harlem care urmează un liceu de elită și bătălia juridică complexă care l-ar putea face să-și petreacă restul vieții în închisoare. Din distribuție mai fac parte Jennifer Hudson, Jeffrey Wright și John David Washington.

The Power of the dog

Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Keith Carradine fac parte din distribuția acestui film regizat de Jane Campion, o adaptare după romanul omonim al lui Thomas Savage, din 1967. Bogații frați din Montana, Phil (Cumberbatch) și George Burbank (Plemons), reprezintă două fațete ale aceleiași monede. Phil este grațios, strălucitor și crud, iar George este solid, hotărât și blând. Împreună sunt proprietari ai celei mai mari ferme din valea Montanei. Este un loc în care bărbații sunt bărbați, unde modernizarea rapidă a secolului XX este ținută la distanță și unde este venerată figura lui Bronco Henry, cel mai mare cowboy pe care Phil l-a cunoscut vreodată. Când George se căsătorește în secret cu o văduvă din oraș, Rose (Dunst), Phil, șocat și supărat, pornește un război sadic, implacabil, pentru a o distruge în întregime folosindu-l pe fiul ei efeminat, Peter, ca pion.

Filme originale Netflix: Penquin Bloom

Samantha Bloom (Naomi Watts), soțul ei, Cameron (Andrew Lincoln) și cei trei fii ai lor pleacă din Australia pentru a-și petrece vacanța în Thailanda. În timp ce admiră o priveliște, Sam are un accident și își fracturează coloana vertebrală. Paralizată de la piept în jos, Sam ajunge să nu se mai recunoască pe sine, căzând în depresie. După un timp, copiii ei găsesc și aduc acasă un pui de coțofană rănit. Privind cu ezitare pasărea botezată de copii „Pinguinul”, Sam ajunge să se apropie de cel mai proaspăt membru al familiei și începe un proces de vindecare emoțională care îi surprinde pe soțul, pe fiii și pe mama ei (actrița nominalizată la Oscar Jacki Weaver), dar și pe însăși. Penguin Bloom spune uluitoarea poveste adevărată a renașterii, având în centru o femeie a cărei viață părea distrusă și care își regăsește speranța și sensul.

Moxie

Filmul, regizat de Amy Poehler, va avea premiera pe Netflix pe 3 martie, iar din distribuție mai fac parte Hadley Robinson, Patrick Schwarzenegger, Sydney Park, Josephine Langford și Marcia Gay Harden. Sătulă de status quo-ul sexist și toxic la liceul ei, o tânără timidă de 16 ani își găsește inspirația din trecutul rebel al mamei sale și publică în mod anonim un ziar care provoacă o revoluție în școală și care stârnește furie.

Filme originale Netflix: Army of the Dead

O peliculă ce va fi cu siguranță pe placul amatorilor de producții horror. Din distribuție fac parte Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick și mulți alții, ei formând un grup de mercenari care pune la cale cel mai mare jaf încercat vreodată. Singura problemă este că locul pe care aceștia îl vizează este Las Vegas unde tocmai ce are loc o invazie de zombie.

Bad Trip

Pentru că ne plac filmele de comedie o astfel de peliculă nu putea lipsi de pe lista noastră. Cu atât mai mult cu cât poartă semnătura producătorilor care au lansat Jackass și Bad Grandpa. Filmul urmărește aventurile prin care trec mai mulți prieteni care pleacă într-o excursie plină de farse amuzante și inventive, iar din distribuție fac parte Eric André, Lil Rel Howery, Tiffany Haddish și Michaela Conlin.

Foto: Netflix, profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro