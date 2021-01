Starurile de la Hollywood care au dezvăluit ce actori sărută cel mai prost

La o primă vedere, nu am crede că până și cei mai apreciați și cunoscuți actori de la Hollywood au parte de experiențe mai puțin plăcute în filmele sau serialele în care au jucat.

Exemple de felul acesta sunt multiple și multe staruri au vorbit despre asta. Ba mai mult decât atât, au făcut publice numele actorilor care sărută cel mai prost și au dezvăluit și motivul pentru care consideră asta.

Kate Hudson – Matthew McConaughey

În luna octombrie a anului 2020, Kate Hudson a dezvăluit în cadrul The Goop Podcast, un podcast găzduit de Gwyneth Paltrow, că nu consideră că există un actor care sărută cel mai bine și că nici Matthew McConaughey, alături de care a jucat în filmele How to Lose a Guy in 10 Days (2003) și Fool’s Gold (2008), nu a făcut-o să își schimbe părerea. „De fiecare dată când îl sărutam pe McConaughey, se întâmpla ceva. Sărutul era distrus de vânt sau de mucozități. Când ne-am sărutat la finalul filmului Fool’s Gold, eram în timpul scenei din ocean, după ce am căzut cu avionul, iar el avea pur și simplu mucozități pe toată fața.”

Gwyneth Paltrow – Robert Downey Jr.

Tot în The Goop Podcast, actrița Gwyneth Paltrow a dezvăluit numele actorului care sărută cel mai prost, și anume Robert Downey Jr. Cei doi s-au sărutat în mai multe filme Marvel, precum Iron Man și Avengers. „Atunci când l-am sărutat pe Robert mă gândeam: „Cred că e o glumă, a fost de parcă l-aș săruta pe fratele meu”, a spus Gwyneth Paltrow în podcast-ul găzduit de ea.

Liam Hemsworth – Jennifer Lawrence

Liam Hemsworth și Jennifer Lawrence au jucat împreună în celebra serie Hunger Games. Deși cei doi formau pe micile ecrane un cuplu iubit de fani, actorul a mărturisit în 2014 în emisiunea The Tonight Show cu Jimmy Fallon că se simțea incomod de fiecare dată când se săruta cu Jennifer Lawrence. „Când te uiți din exterior, pare minunat. E una dintre cele mai bune prietene ale mele, o iubesc, dar dacă aveam o scenă în care trebuia să ne sărutăm, mânca pește sau usturoi. Era destul de neplăcut de fiecare dată când trebuia să o sărut pe Jennifer.”

Dane Cook – Kate Hudson

În octombrie 2014, Dane Cook a mărturisit că sărutul cu Kate Hudson atunci când au filmat My Best Friend’s Girl nu a fost unul plăcut din cauza respirației urât mirositoare a actriței. „Cred că a mâncat o grămadă de ceapă chiar înainte de acea scenă”, mărturisea Dane Cook la vremea respectivă.

Miles Teller – Shailene Woodley

Miles Teller și Shailene Woodley au jucat împreună în comedia romantică The Spectacular Now. Miles nu și-ar fi dorit să se sărute cu Shailene pentru că actrița lua anumite suplimente pe bază de plante care îi făceau ca respirația să miroasă în mod neplăcut, după cum a explicat actorul. Chiar dacă scenele de dragoste au fost cu peripeții pentru ei, cei doi au continuat să joace împreună și în alte filme, precum Divergent.

Reese Witherspoon – Robert Pattinson

Atunci când au jucat împreună în Water for Elephants în 2011, Robert Pattinson se confrunta cu o răceală destul de puternică, ceea ce a făcut-o pe Reese Witherspoon să aibă parte de un sărut neplăcut. „Nu a fost deloc atrăgător. Nu a fost plăcut”, a spus actrița în decembrie 2010 pentru MTV News.

Emma Watson – Rupert Grint

Actrița Emma Watson a spus în trecut că a fost destul de incomod să se sărute cu Rupert Grint în partea a doua a filmului Harry Potter and the Deathly Hallows, având în vedere că erau și prieteni buni. „Voiam să se termine cât mai repede. Ne era teamă să nu începem să râdem. A fost un sentiment ciudat și pentru că ne cunoaștem de mult timp.”

Selena Gomez – Dylan Sprouse

Selena Gomez a fost invitată în serialul The Suite Life of Zack & Cody în 2006, iar ea a trebuit să îl sărute pe Dylan Sprouse. Ea a declarat că „a fost cel mai ciudat sărut” de care a avut parte, mai ales că era îndrăgostită de fratele geamăn al lui Dylan, Cole Sprouse.

Alec Baldwin – Jennifer Aniston

În cadrul unui episod din serialul american 30 Rock, personajele interpretate de Alec Baldwin și Jennifer Aniston trebuiau să se sărute. Pentru actor, sărutul nu a fost unul plăcut. „A fost dureros. Nu știu cum au reușit alți bărbați din seriale și filme să se sărute cu ea”, a declarat Alec Baldwin în 2008 pentru New York Magazine.

Hugh Grant – Julia Roberts

În ceea ce privește sărutul dintre Hugh Grant și Julia Roberts din Notting Hill, actorul a avut o explicație cel puțin bizară privind motivul pentru care i s-a părut neplăcut. În octombrie 2004, în cadrul The Oprah Winfrey Show, actorul a dezvăluit că Julia avea „o gură foarte mare.”

