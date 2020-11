Top 15 cele mai bune comedii pe care să le revezi pe Netflix

Unele dintre cele mai bune comedii, pe care cu siguranță le-ai văzut până acum cel puțin o dată, sunt disponibile și pe Netflix.

Și dacă te gândești că este plictisitor să revezi același film, ei bine, nu este pentru că de fiecare dată îl poți privi dintr-o altă perspectivă. Iată care sunt cele mai bune comedii pe care să le vezi pe Netflix:

1. Young Adult (2011)

Charlize Theron o interpretează pe Mavis Gary, o autoare care a avut o căsnicie nefericită și căreia tocmai i-a fost anulată seria de cărți pentru adolescenți din cauza vânzărilor reduse. Când află că fostul ei prieten din liceu este căsătorit și are și un copil, decide să facă o vizită în orașul natal, Minneapolis, pentru a-l recupera.

2. Yes Man (2008)

Jim Carrey joacă în Yes Man rolul unui bărbat pe nume Carl, care se află într-un impas din cauza rutinii pe care o urmează. Totul se schimbă după ce se înscrie la un curs de dezvoltare personală bazat pe o idee foarte simplă – să spui da tuturor. Așa că, atât viața lui profesională, cât și cea amoroasă, vor fi date peste cap, până când descoperă că nu ar trebui să profite de toate oportunitățile care apar.

3. Wine Country (2019)

Dacă ți-a plăcut Bridesmaids, atunci cu siguranță vei aprecia și Wine Country. În timpul unei vacanțe în Napa Valley, mai multe prietene se reunesc și își amintesc împreună de anumite alegeri pe care le-au făcut în trecut.

4. The Hangover (2009)

Doug, alături de cei trei prieteni ai săi, merg până în Las Vegas pentru a avea parte de o petrecere a burlacilor cu adevărat spectaculoasă. Totul pare să decurgă perfect, până când se trezesc a doua zi mahmuri, fără să aibă nici cea mai mică idee ce s-a întâmplat la petrecere.

5. Someone Great (2019)

Someone Great este o comedie romantică în care Jenny, protagonista peliculei, a fost părăsită de fostul ei iubit. Așa că, decide să se distreze cu prietenele ei în New York înainte de a se muta la San Francisco.

6. Silver Linings Playbook (2012)

După ce Pat este înșelat de soția lui, ajunge să se interneze într-o clinică care tratează boli mintale. După ce iese de acolo, încearcă să se reîmpace cu fosta soție. Lucrurile devin complicate atunci când Pat o întâlnește pe Tiffany, care pare să îi schimbe percepția despre viață.

7. Otherhood (2019)

Otherhood spune povestea a trei mame și a copiilor care au ajuns adulți. Filmul explorează drumul pe care ele îl parcurg în încercarea de a reface relația cu copiii.

8. Murder Mystery (2019)

Jennifer Aniston și Adam Sandler sunt protagoniștii filmului Murder Mystery. Cei doi pleacă într-o vacanță în Europa pentru a da o nouă șansă căsătoriei lor, însă ajung să fie implicați într-o situație neprevăzută, și anume uciderea unui miliardar în vârstă.

9. Mr. Right (2015)

Anna Kendrick și Sam Rockwell joacă în această comedie, care se concentrează pe o femeie care află că iubitul ei a înșelat-o. La scurtă vreme îl întâlnește pe Francis, cu care are o chimie incredibilă. Însă, ea află că Francis este un asasin.

10. Just Friends (2005)

Just Friends a fost considerată una dintre cele mai subapreciate comedii. Filmul surprinde cum o simplă întâlnire în orașul natal cu o veche colegă de liceu pare să fie una destul de importantă pentru Chris, un producător muzical. El se reîntâlnește cu Jamie, o fată de care a fost întotdeauna îndrăgostit. Cu această ocazie, încearcă să o cucerească din nou.

11. Hitch (2005)

În filmul Hitch, Will Smith este un guru al romantismului, celebru pentru trucurile sale în privința relațiilor. Dacă până atunci doar vorbea despre aceste trucuri și cum își poate găsi cineva dragostea adevărată, el va fi pus în situația în care va fi față în față cu sufletul pereche.

12. He’s Just Not That Into You (2009)

Nu a spus nimeni că este ușor să citești gândurile bărbaților sau că este posibil să faci asta, iar He’s Just Not That Into You ne confirmă asta. Filmul este cu atât mai interesant cu cât are în prim-plan mai multe prietene care încearcă din greu să facă asta și se luptă cu interpretările greșite ale comportamentului uman.

13. Ghosts of Girlfriends Past (2009)

Ghosts of Girlfriends Past este o comedie romantică despre Connor Mead, un fotograf care merge la nunta fratelui său pentru a-l convinge să nu se mai căsătorească. Oricât de mult ar fi împotriva acestei căsătorii, altceva îi va distrage atenție, și anume fantomele fostelor sale iubite care îl vor bântui.

14. Failure to Launch (2006)

La 35 de ani, Tripp are o slujbă interesantă, o mașină modernă, o casă minunată și e pasionat de navigație – problema este că încă locuiește cu părinții săi. Maturizarea lui se produce cu ajutorului Paulei, o expertă în psihologie.

15. A Bad Moms Christmas (2017)

După filmul Bad Moms, care a reușit să ne arate provocările vieții de mamă, a apărut și a doua parte a acestei producții. Filmul surprinde modul prin care cele trei femei gestionează venirea mamelor cu ocazia Crăciunului. Pe lângă asta, este o ocazie bună pentru ca ele să aibă o relație și mai bună cu mamele lor.

