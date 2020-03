Crezi că ți-ai găsit sufletul pereche? Iată 12 semne care îți vor demonstra acest lucru!

Există foarte multe voci care spun că nu ar exista un suflet pereche pentru fiecare. Ei bine, noi îți spunem că de fapt există și că tot ceea ce ar trebui să faci este să ai răbdare până când să îl găsești.

Nu există partenerul ideal, oricât de mult ne-am dori asta. Dar există acel partener care te iubește pentru ceea ce ești, are încredere în tine și cel mai important, probabil, te acceptă așa cum ești. Cu siguranță ai fost până acum și în relații care nu s-au terminat tocmai bine. Adevărul este că e important să continui să experimentezi și să nu îți pierzi speranța deoarece există o persoană și pentru tine.

În plus, înainte de a fi într-o relație, trebuie să fii împăcată cu tine și să te iubești deoarece, dacă nu vei face acest lucru, nu îi vei putea oferi partenerului iubirea de care are nevoie. Așadar, dacă te întrebai dacă ți-ai găsit cu adevărat sufletul pereche, noi îți spunem care sunt cele 12 semne care îți vor confirma acest lucru:

1. Ești surprinsă de cât de bine vă potriviți

Poate fi o adevărată surpriză pentru tine să descoperi că partenerul tău e sufletul pereche. Și spunem asta deoarece, odată ce vă cunoașteți mai bine, descoperi că aveți foarte multe lucruri în comun și aceleași idealuri. Pe lângă asta, el poate apărea în viața ta într-un moment cu adevărat neașteptat. Psihologii ne spun că poate fi destul de copleșitor din punct de vedere psihologic și emoțional să avem lângă noi persoana pe care ne-o dorim deoarece ne poate face să ne întrebăm dacă într-adevăr merităm acest lucru.

2. Nivelul dopaminei și al oxitocinei cresc

Atunci când îți întâlnești sufletul pereche ești mereu fericită. Însă, un alt lucru se întâmplă în corpul tău, și anume îți bate tot timpul inima, îți transpiră mâinile, te gândești mereu la el și vrei să fiți mereu împreună, iar astfel se eliberează o cantitate mare de dopamină. Dar dopamina nu este singurul hormon care crește în momentul în care ești îndrăgostită, ci și oxitocina și vasopresina, hormoni vital care reglează emoțiile pe care le ai față de partener.

3. Ai mai multă energie

Vei observa că, atunci când îți întâlnești sufletul pereche, ești mult mai activă și în plus, el are potențialul de a te ajuta să te perfecționezi tot mai mult. Când suntem cu o persoană pe care o iubim cu adevărat, avem tendința de a-i arăta care sunt părțile noastre bune și de a încerca să îl impresionăm.

4. Simți o atracție sexuală puternică față de el

În momentul în care cunoști o persoană care îți place, simți și o atracție sexuală față de el. Este important să simți asta deoarece acest lucru îți confirmă faptul că sunteți compatibili și în ceea ce privește sexul. Pe lângă asta, nu ai cum să ignori asta deoarece conexiunea dintre voi este evidentă. Hipotalamusul, o subdiviziune a diencefalului, stimulează producția de hormoni sexuali, adică estrogen și testoreron, ceea ce duce și la o stimulare a libidoului.

5. Apar schimbări în stilul tău de viață

Atunci când suntem îndrăgostiți, pare că nimic în jurul nostru nu mai contează. Iar în acest sens, se poate chiar să apară mici schimbări în stilul tău de viață deoarece îți dorești să păstrezi acea conexiune dintre voi cât mai puternică. Experții ne spun că ne poate scădea pofta de mâncare și chiar să avem probleme cu somnul.

6. Vrei să îți petreci tot mai mult timpul cu el

Cu toate ne dorim să avem parte de atenția partenerului, iar dacă nu o avem, vom apela la tot felul de lucruri pentru a-l impresiona. Însă, când îți întâlnești sufletul pereche, nu este așa deoarece dorința de a fi tot timpul împreună vine din partea amândurora și asta îți confirmă faptul că legătura voastră nu este de scurtă durată.

7. Comportamentul lui vorbește de la sine

Un alt aspect care te va convinge că el e sufletul tău pereche are în vedere cum se comportă față de tine. E important să ai alături un partener care să te sprijine, să te asculte și să îți dea sfaturile de care ai nevoie. În plus, el îți va demonstra în mod constant că sentimentele pe care le are sunt sincere.

8. Ai sentimente putenice față de el și nu e doar o atracție fizică

Pe lângă o atracție fizică, e important ca sentimentele tale față de partener să fie puternice. Cu toate că pe moment te poți simți confuză și nu știi dacă ceea ce simți este atracție, pasiune, afecțiune sau iubire, pe parcurs îți vei da seama. Când ești îndrăgostită, conexiunea pe care o ai cu partenerul e cu adevărat intensă și amândoi aveți încredere unul în celălalt și comunicați ori de câte ori simțiți că există probleme în relație.

9. Nu vrei să îl verifici

Oare partenerul pe care îl avem ne iubește sincer și suntem singura femeie cu care vorbește? Cu siguranță e o întrebare pe care fiecare dintre noi a avut-o la un moment dat. Într-o relație încrederea este esențială, iar dacă ea nu există, nu veți putea avea o relație de lungă durată. Conform specialiștilor, oamenii au tendința de a-și verifica partenerul dintr-o nesiguranță de sine și lipsă de comunicare.

10. Când vă certați încercați să găsiți o soluție

Într-o relație conflictele sunt inevitabile și contează ca partenerii să încerce să găsească o modalitate prin care să le rezolve. În plus, sunt o dovadă că relația dintre voi este una sănătoasă. Este normal să aveți păreri diferite și acest lucru vă poate face pe amândoi să vă dați seama ce anume vă doriți de la o relație și dacă sunteți fericiți.

11. Lucrurile decurg natural între voi

O relație poate fi o adevărată provocare pentru cei mai mulți dintre noi. Și acest lucru se datorează faptului că trebuie să fii dispusă să faci compromisuri pentru ca relația dintre voi să funcționeze. Nu ar trebui să forțezi lucrurile între voi deoarece ele vor decurge de la sine. Lasă-te surprinsă de experiențele pe care le ai alături de el!

12. Nu ai secrete față de el

Încrederea e esențială pentru o relație serioasă și de lungă durată. Deși am crede că misterul ne poate face mai atrăgătoare în ochii partenerului, pe termen lung îl poate îndepărta. Dacă îți întâlnești sufletul pereche, nu vei avea tendința de a avea secrete față de el. În momentul în care vorbești cu o persoană despre unele dintre cele mai profunde lucruri, conexiunea dintre voi este și mai intensă.

