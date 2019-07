Michelle Obama i-a dat un sfat important lui Meghan Markle despre maternitate

Când vorbim despre maternitate, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, are un sfat important pentru Meghan Markle, și anume, „Savurează fiecare moment”. Meghan, care l-a născut pe Archie Harrison în luna mai a acestui an, a declarat că a rămas fără cuvinte când a primit răspunsurile lui Michelle pentru British Vogue, acestea venind ca „o narațiune profundă și foarte frumos organizată” – o amintire delicată nu a cum, ci a de ce a devenit o figură publică atât de respectată la nivel global.

Meghan a continuat prin a spune că a discutat cu Michelle despre proiect „în cadrul unui prânz relaxat cu taco de pui”. Iar rezultatul final include o mulțime de sfaturi despre maternitate pentru Ducesă. „Rolul de mamă a fost un curs despre cum să lăsi totul în urmă. Oricât am încerca, nu putem fi mereu în control. Și credeți-mă că am încercat – mai ales prima oară. Ca mame, nu vrem ca nimeni și nimic să ne rănească copiii. Dar viața are alte planuri. Genunchii juliți, drumurile cu obstacole și inimile frânte fac parte din tot procesul”, a scris Michelle Obama ca răspuns la una dintre întrebările Ducesei de Sussex despre ce a învățat-o maternitatea.

Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite a continuat prin a explica diferențele dintre cele două fiice ale sale, Malia (21 de ani) și Sasha (18 ani):„Maternitatea m-a învățat că, în majoritatea timpului, treaba mea este să le ofer spațiul necesar pentru a explora și a deveni persoanele care își doresc să fie. Nu cine vreau eu să fie sau ce mi-aș dori să fi fost la acea vârstă, ci cine sunt ele cu adevărat, în interior. Maternitatea m-a învățat, de asemenea, că treaba mea este să nu construiesc un drum pentru ele ca un efort de a elimina orice posibile situații dificile. În loc de asta, am nevoie să fiu un loc sigur și constant pentru ele, la care apelează atunci când eșuează inevitabil. Și să le arăt, din nou și din nou, cum să se ridice singure.”

Obama a reflectat și la rolul de părinte în primii ani de viață ai copilului, faza în care se află Meghan și Prințul Harry în acest moment, cu fiul lor în vârstă de trei luni: „Când Malia și Sasha doar ce se născuseră, Barack și cu mine pierdeam ore întregi doar pentru a le privi cum dorm. Iubeam să ascultăm micile sunete pe care le făceau – în special când gângureau în vis. Nu mă înțelege greșit, rolul de părinte în primii ani este extenuant. Însă este ceva magic să ai un copil în casă. Timpul se extinde și se contractă, fiecare moment conține propria lui mică eternitate. Sunt atât de entuziasmată pentru tine și Harry să experimentați asta, Meghan. Să savurați fiecare moment.”

