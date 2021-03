Meghan Markle nu este prima actriță care s-a alăturat familiei regale britanice. Despre cine este vorba

Deși relația lui Meghan Markle cu Prințul Harry a atras atenția întregului mapamond, puțini știu că Ducesa de Sussex nu a fost prima actriță care s-a căsătorit cu unul dintre membrii familiei regale britanice.

Cu aproape zece ani înainte ca Meghan și Harry să facă pasul cel mare, actrița Sophie Winkleman s-a căsătorit cu Lordul Frederick Windsor, care este fiul Prințului Michael, vărul Reginei Elisabeta a II-a.

În cazul în care numele Sophiei nu îți spune multe, poate îți vei aminti de ea din serialul de comedie Two and A Half Men, în care a interpretat rolul lui Zoey, iubita lui Walden Schmidt (Ashton Kutcher). De asemenea, aceasta a mai apărut și în The Chronicles of Narnia, Sanditon, The Palace și Peep Show.

După ce s-au căsătorit în 2009, Sophie și Frederick s-au mutat în Los Angeles, Statele Unite ale Americii, pentru ca aceasta să își poată continua cariera de actriță.

„Oamenii din industria mea din America nu știau nimic despre asta, pentru că pe foaie vedeau numele Sophie Winkleman. Și mă duceau să dau probe și puteam să iau rolul sau nu. Și nu aflau nimic despre mine. Mă cunoșteau doar prin prisma meseriei de actriță, iar asta era foarte important pentru mine.”, a declarat Sophie într-un interviu pentru Insider.

În ceea ce privește relația cu familia regală, actrița mărturisește că a avut parte de o experiență pozitivă, descriind-o pe Regina Elisabeta a II-a ca fiind o persoană extrem de amabilă.

„Pot vorbi doar din experiență personală, dar când am fost pentru prima oară la Palatul Buckingham pentru a o întâlni pe Regină cu ocazia prânzului organizat de Crăciun, aceasta a fost incredibil de primitoare și amabilă”. În plus Sophie a adăugat și că întreaga familie regală a primit-o cu brațele deschise și cu multă căldură.

Sophie și Frederick au împreună două fete, Maud, în vârstă de șapte ani, și Isabella, în vârstă de cinci ani.

