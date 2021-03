Încă o veste proastă pentru Regina Elisabeta a II-a după incendiarul interviu dat de Harry & Meghan

Tradiționala paradă militară organizată în fiecare an pentru a sărbători ziua de naștere a Reginei Elisabeta a II-a a fost anulată. Este al doilea an consecutiv în care această paradă, cunoscută și sub numele de Trooping the Colour nu se desfășoară.

Anunțul a fost făcut de Palatul Buckingham zilele trecute.

„În urma consultării cu guvernul și cu alte părți relevante, s-a convenit ca parada oficială organizată cu ocazia zilei de naștere a Reginei, cunoscută și sub numele de Trooping the Color, să nu fie organizată anul acesta în mod tradițional, în centrul Londrei.”, se arată în declarația oficială.

Motivul pentru care parada a fost anulată îl reprezintă pandemia de coronavirus. Cu toate acestea, oficialii au anunțat că iau în calcul organizarea unei eveniment similar, însă la Castelul Windsor, așa cum s-a întâmplat și anul trecut.

Regina Elisabeta a II-a va împlini anul acesta, pe 21 aprilie, 95 de ani. Însă, potrivit tradiției, aceasta este sărbătorită în mod oficial în a doua sâmbătă din luna iunie, printr-o paradă militară în centrul Londrei la care participă sute de militari și zeci de mii de cetățeni britanici.

Anul trecut, Regina Elisabeta a II-a a avut parte de o ceremonie restrânsă la Castelul Windsor. Conform BBC, Prințul Philip ar fi urmărit ceremonia de la fereastră, iar Prințul de Wales nu a participat la eveniment. Ceremonia a urmat întocmai măsurile impuse de autorități, iar Gărzile Galeze au respectat distanțarea socială. Aceștia au avut două săptămâni la dispoziție să pregătească pentru marele eveniment, în timp ce în anii trecuți începeau pregătirile cu mai multe luni înainte.

Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip au fost vaccinați împotriva noului coronavirus la începutul lunii ianuarie. O sursă apropiată familiei regale a declarat că vaccinurile au fost administrate de către un medic de familie la reşedinţa regală de la Castelul Windsor.

Aceasta a vorbit recent despre întreaga experiență, mărturisind că a fost una extrem de ușoară. „A fost rapid și am primit multe scrisori de la oameni care îmi spuneau că au surprinși de cât de ușor este să te vaccinezi. Iar înțepătura nu a durut deloc.”, a povestit Regina Elisabeta a II-a.

„Odată ce veţi primi vaccinul, veţi avea acel sentiment că vă veţi simţi protejaţi, iar eu cred că acest lucru este foarte important. Pe de altă parte, cred că este dificil pentru oamenii care nu s-au vaccinat niciodată, dar ei ar trebui să se gândească mai degrabă la ceilalţi oameni din jur, decât la ei înşişi.”, a concluzionat Regina Elisabeta a II-a.

