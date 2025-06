Meghan Markle, imagini rare cu fiica ei. Prințesa Lilibet a împlinit 4 ani: "A venit în viețile noastre..."

Pe data de 4 iuni, Meghan Markle a celebrat a patra aniversare a fiicei sale, Prințesa Lilibet, cu un mesaj plin de emoție — și câteva imagini inedite.

Prințesa Lilibet a împlinit 4 ani

Prințesa Lilibet a împlinit 4 ani pe 4 iunie, iar Ducesa de Sussex a marcat acest moment special printr-o postare pe Instagram.

„La mulți ani fetiței noastre minunate! În urmă cu patru ani, a venit în viețile noastre — și fiecare zi e mai luminoasă și mai frumoasă de atunci”, a scris Meghan alături de fotografii nemaivăzute până acum, în care apare îmbrățișând-o pe Lilibet pe malul oceanului și altele în care fetița este înfășată ca nou-născută, în brațele mamei sale. „Mulțumim tuturor celor care trimit iubire și celebrează această zi specială!”, a adăugat Meghan.

În vârstă de 43 de ani, Meghan Markle și Prințul Harry, de 40 de ani, s-au căsătorit în mai 2018, iar un an mai târziu s-au bucurat de venirea pe lume a primului lor copil, Prințul Archie, care are acum 6 ani. În 2020, cuplul a renunțat la îndatoririle regale din Marea Britanie și s-a mutat în California, statul natal al lui Meghan, unde s-a născut și Lilibet, în iunie 2021.

Harry și Meghan și-au numit fiica Lilibet Diana, un omagiu emoționant adus a două persoane importante din familie: bunica lui Harry, regretata Regină Elisabeta — al cărei diminutiv din copilărie, „Lilibet”, era folosit de apropiați — și mama sa, Prințesa Diana, care a murit într-un accident de mașină la Paris în 1997, când Harry avea doar 12 ani.

Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în martie, Meghan Markle a povestit cum a inclus-o pe fiica ei, Prințesa Lilibet, în lansarea brand-ului său de lifestyle, American Riviera Orchard, cu o fotografie specială pe prima pagină a site-ului.

„Faptul că am propria mea fetiță, după ce mi-am dedicat atât de mult din viață susținerii drepturilor fetelor și femeilor, și că pot să văd totul ca o poveste multigenerațională — bineînțeles că și Archie e inclus în asta, și soțul meu la fel — dar ador sentimentul de continuitate și faptul că pot construi acest lucru în fața fiicei mele și să-i arăt ce înseamnă să fii mamă și să muncești.”, a spus Meghan. „Sper ca și asta să facă parte din moștenirea ei.”

Deși Harry și Meghan își cresc copiii departe de lumina reflectoarelor, imaginile publicate de-a lungul anilor arată că ambii copii au moștenit părul roșcat de la Harry.

Prințul Harry a vorbit anterior despre culoarea părului copiilor săi în emisiunea The Late Show with Stephen Colbert, în 2023. Întrebat dacă recunoaște membri ai familiei în trăsăturile celor mici, Ducele de Sussex a spus: „Cu siguranță, mama mea. Gena roșcată e una puternică!”. A adăugat și: ‘Gena Spencer e foarte, foarte puternică. Chiar am crezut, sincer, la începutul relației mele [cu Meghan], că dacă ajungem să avem copii, gena roșcată n-are nicio șansă în fața genelor soției mele — dar m-am înșelat! Trăiască roșcații!”

Copiii au primit titluri regale

În 2023, revista PEOPLE a confirmat în premieră că Harry și Meghan au adoptat titlurile regale pentru copiii lor. Archie și Lilibet au devenit Prinț și Prințesă, în calitate de nepoți ai suveranului, odată cu urcarea pe tron a Regelui Charles în septembrie 2022, iar confirmarea oficială a venit la botezul Prințesei Lilibet, în martie 2023.

„Titlurile copiilor sunt un drept dobândit de la naștere, din momentul în care bunicul lor a devenit monarh,” a declarat la vremea respectivă un purtător de cuvânt al Ducelui și Ducesei de Sussex. „Acest aspect a fost stabilit de ceva vreme, în acord cu Palatul Buckingham.”

Deși certificatele de naștere ale copiilor poartă numele Mountbatten-Windsor, în conformitate cu numele oficial al familiei regale britanice, Prințul Harry și Meghan Markle au ales să folosească Sussex ca nume de familie pentru Archie și Lilibet. Aceasta este o tradiție informală în cadrul familiei regale, ca numele copiilor să reflecte titlurile părinților. Meghan a explicat pentru PEOPLE cât de mult înseamnă pentru ea această legătură familială:

„Este numele nostru comun ca familie și cred că nu mi-am dat seama cât de mult va însemna pentru mine până nu am avut copii,” a spus Ducesa de Sussex. „Îmi place că este ceva ce Archie, Lili, H și cu mine împărtășim. Înseamnă foarte mult pentru mine.”

Foto: Arhiva ELLE

