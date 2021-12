Mădălina Pamfile face declarații despre colegele de la Bravo, ai stil! Celebrities

Mădălina Pamfile face declarații, după descalificarea din cadrul emisiunii-concurs Bravo, ai stil! Celebrities, găzduită de Kanal D. Concurenta a fost eliminată, iar motivarea gestului a fost făcută de moderatoarea emisiunii, Ilinca Vandici. Aceasta a anunțat celelalte concurente, dar și juriul, alcătuit din Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Tibi Clenci, că Mădălina Pamfile nu a putut fi prezentă la filmări după ce a contractat coronavirus, lucru care a condus la eliminarea sa.

La ceva timp după eliminare, Mădălina Pamfile face declarații, invitată în cadrul emisiunii Teo Show, tot de la Kanal D, despre cum a perceput propria participare la emisiune, dar și despre plecarea bruscă de acolo și despre circumstanțele care au condus la acest lucru. Concurenta a mărturisit că i-a fost dificil să plece din emisiune și că simte lipsa competiției, după ce intrase într-un ritm și se familiarizase cu programul și colegele.

„La început am simțit lipsa pentru că mă obișnuisem cu programul, cu ritmul de viață și cu anumiți oameni.

Mi-a părut rău așa că îmi doream să ajung până la final, dar nu am avut ce să fac. Atunci când călătorești și intri în contact cu alți oameni, te aștepți că se poate întâmpla. Vreau să lămuresc chestia asta, pentru că multă lume a zis că de ce nu am intrat în carantină atât eu, cât și colegele mele de platou. Noi avem câteva zile o pauză între filmări. Eu am plecat din țară cu test negativ, iar când m-am întors a ieșit pozitiv. De aceea nu au zis nimic în a doua emisiune pentru că am repetat testul și trebuia să așteptăm ca să confirm 100% că sunt pozitivă și nu puteam să părăsesc țara respectivă. Colegele mele nu au intrat în contact cu mine pentru că eu când am plecat mi-a ieșit testul negativ”.