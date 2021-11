The Fashion Awards 2021 – Cele mai spectaculoase ținute și marii câștigători (GALERIE FOTO)

Gazda The Fashion Awards 2021 presented by TikTok a fost Billy Porter, actorul deținător a mai multe premii Emmy, Tony și Grammy și nominalizat la Globurile de Aur și mereu o prezență spectaculoasă pe covorul roșu.

Un moment emoționant, cel care a deschis ceremonia The Fashion Awards 2021, a fost omagiul adus regretatului designer Virgil Abloh, care a decedat zilele trecute la vârsta de 41 de ani, după o luptă de doi ani cu o formă rară și agresivă de cancer numită angiosarcom cardiac. Actorul britanic Idris Elba a recitat în fața celor prezenți ‘When Great Trees Fall, un poem scris de Maya Angelou.

Celebritățile au fost prezente în nume mare, strălucind pe covorul roșu. Descoperă în galeria noastră ce ținute spectaculoase au purtat vedetele prezente la The Fashion Awards 2021.

Printre marii câștigători ai galei The Fashion Awards 2021 se numără:

Designer of the Year: Kim Jones for Dior Men and Fendi

Independent British Brand: Simone Rocha for Simone Rocha

Outstanding Achievement Award: Tommy Hilfiger

Isabella Blow Award for Fashion Creator: IB Kamara

Trailblazer Award: Alessandro Michele for Gucci

Creativity:

– Alessandro Michele for Gucci

– Demna Gvasalia for Balenciaga

– Jonathan Anderson for JW Anderson & LOEWE

– Kim Jones OBE for Dior Men & Fendi

– Virgil Abloh for Louis Vuitton Men & Off-White

Foto: PR, Valentino, The British Fashion Council (BFC)

