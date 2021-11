MTV EMA 2021 – cele mai hot ținute de pe covorul roșu (GALERIE FOTO)

Printre câștigătorii MTV EMA 2021 se numără: Ed Sheeran (Best Artist, Best Song – „Bad Habits”), BTS (Best Pop & Best Group), Lil Nas X (Best Video – „MONTERO (Call Me By Your Name)”) Saweetie (Best New), David Guetta (Best Electronic), Måneskin (Best Rock), YUNGBLUD (Best Alternative), Maluma (Best Latin), Nicki Minaj (Best Hip Hop) și Olivia Rodrigo (Best Push).

Gazda evenimentului a fost Saweetie, iar printre cei care au susținut recitaluri în cadrul evenimentului se află Maluma, Ed Sheeran, Maneskin, Kim Petras și Yungblud.

Răsfoiește galeria noastră și descoperă ce ținute au purtat vedetele prezente pe covorul roșu la MTV EMA 2021.

Foto: Profimedia

