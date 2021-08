Mădălina Ghenea și fiica ei, Charlotte, momente adorabile la plajă

Mădălina Ghenea și fiica ei în vârstă de patru ani, Charlotte, au o relația foarte strânsă, iar actrița de origine română a povestit deseori despre dificultatea, dar și satisfacțiile pe care i le oferă statutul de mamă singură. Charlotte s-a născut în urma relației vedetei cu Matei Stratan. Recent, Ghenea a fost în vacanță alături de Charlotte, dar și de Andrea Castagnola, un vechi prieten al actriței. Ca de fiecare dată când cei doi petrec timp împreună, și de data aceasta presa a speculat că italianul este iubitul Mădălinei Ghenea, lucru pe care aceasta l-a negat în repetate rânduri.

Mădălina Ghenea și fiica ei și-au petrecut câteva zile în Portofino, iar fotografii le-au surprins pe plaja Paraggi, situată între Santa Margherita Ligure și Portofino. Plaja publică este considerată cea mai veche din Liguria și este cunoscută pentru apele albastre și nisipul fin, diferit de solul plajelor stâncoase din regiune. Românca, în vârstă de 34 de ani, locuiește de mulți ani în Italia, unde cariera sa profesională a luat avânt.

Aflate în vacanță în Portofino, Mădălina Ghenea și fiica ei s-au relaxat și s-au distrat de minune, înotând și construind castele de nisip. De altfel, în imaginile din galeria alăturată vezi cum celebra actriță e foarte concentrată în efortul său de a construi un adevărat fort din nisip.

Dincolo de viața de familie împlinită alături de fiica ei, Mădălina Ghenea are cu ce se lăuda și pe plan profesional. Aceasta joacă rolul Sophiei Loren în mega-producția House of Gucci, cu Adam Driver și Lady Gaga în rolurile principale. Alături de ei, în film mai joacă Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons și Salma Hayek. „De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă. Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri.”, scria ea pe Instagram.

