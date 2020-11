Mădălina Ghenea face dezvăluiri inedite despre viața ei

Mădălina Ghenea este una dintre vedetele discrete, care nu vorbește foarte des despre viața ei. Însă, recent, actrița a făcut câteva dezvăluiri despre fiica ei și a mărturisit dacă intenționează să se întoarcă în România.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri din partea urmăritorilor săi de pe Instagram, Mădălina Ghenea a povestit despre creșterea fiicei sale în vârstă de 3 ani și jumătate, având în vedere faptul că este o mamă singură. Actriță a mărturisit că are parte și de ajutor. „Nu e ușor, fac tot ce pot, sper să aibă o copilărie fericită, așa cum am avut eu. Să crești un copil singură nu e ușor, dar Slavă Domnului că o am pe mama care mă ajută foarte mult și mă descurc.”

Actrița a făcut o dezvăluire inedită, și anume că în apartamentul în care locuiește nu are nici televizor, dar nici wifi. „Nu am televizor acasă și nici wifi, și fac asta pentru fiica mea. Sunt foarte bine aici și sunt îndrăgostită de casa mea”, a spus Mădălina atunci când a fost întrebată dacă își dorește să se întoarcă în România.

De asemenea, Mădălina a vorbit și despre silueta ei, întrebată fiind dacă ține o anumită dietă, iar ea a răspuns că a ținut chiar un regim de îngrășare. „Ultima dată am ținut un regim de îngrășare, am reușit să pun 6 kg. Am un pic de burtică, dar sunt mandră de ea.”

În septembrie 2020, Mădălina Ghenea a atras privirile tuturor la Festivalul de Film de la Veneția 2020, având o ținută spectaculoasă. Actrița a fost prezentă cu ocazia premierei filmului Amants. 2020 a însemnat pentru Mădalina Ghenea și primul rol într-un lungmetraj românesc, Urma, în regia lui Dorian Boguță. Filmul a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film Francofon de la Namur și a fost selectat în competiția Spectrum la Cottbus.

Mădălina Ghenea este o actrița cunoscută din România, stabilită acum în Italia. Și-a început cariera ca model, însă ulterior a jucat în numeroase filme importante în Italia și alături de actori cunoscuți precum Jude Law și Michael Caine. Ea s-a remarcat și în filmul Youth, în regia lui Paolo Sorrentino.

În luna aprilie a anului 2017, Mădălina Ghenea a născut o fetiță, pe nume Charlotte.

Citește și:

Reacția lui George Burcea după ce Andreea Bălan a fost operată de urgență

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro