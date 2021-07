Mădălina Ghenea răspunde perfect acuzațiilor că ar fi avut prea multe relații, dar nu ar trebui să o facă

Mădălina Ghenea răspunde acuzațiilor că ar fi avut prea multe relații, în comentariile de pe contul său de Instagram. Una dintre celebritățile din România care au ajuns la faimă internațională, Ghenea este mereu în centrul atenției în Italia, acolo unde locuiește acum, fie pentru proiectele sale în lumea filmului, fie pentru aparițiile fabuloase pe covorul roșu.

Însă orice ar face aceasta, oricâte succese profesionale sau personale ar avea (cel mai recent, actrița a apărut în filmul despre crima din familia Gucci, care îi are în distribuție pe Al Pacino, Lady Gaga și Adam Driver, în rolul Sophiei Loren), se pare că nimic nu este suficient, iar ea este în continuare judecată pentru relațiile sale. Acum, Mădălina Ghenea răspunde în cel mai politicos mod unui bărbat care a acuzat-o de legături cu prea mulți bărbați (comentariul bărbatului conține cuvinte care nu îl fac demn să fie reprodus aici).

Așadar, Mădălina Ghenea răspunde acuzațiilor, spunând: „Wow! După părerea dumneavoastră este greșit să ai 5 relații în 16 ani? Am un copil cu domnul pe care îl citați iar cealaltă persoană a vorbit foarte frumos într-un interviu despre relația noastră de 3 ani. Citați două relații serioase și nu vă înțeleg răutatea!? Dacă în 16 ani am avut 5 relații deși aș fi vrut să mă opresc la prima ce ar trebui să fac să mă călugăresc pentru că nu au funcționat!? Având în vedere că de un an sunt singură voi considera și această variantă. O seară frumoasă vă doresc!”

Chiar dacă vorbele prin care Mădălina Ghenea răspunde acuzațiilor că ar fi avut prea multe relații sunt mai mult decât politicoase și decente, gestul său nu arată altceva decât faptul că femeile sunt nevoite să își justifice în continuare, în fața lumii, a unor persoane pe care probabil nici nu le cunosc, deciziile personale, lucru care nu prea li se întâmplă bărbaților. Răspunsul ei arată că trăim în continuare într-o lume care operează cu standarde duble, în care bărbații sunt celebrați pentru cuceririle lor, iar femeile sunt judecate și etichetate imediat pentru astfel de cuceriri. Într-o lume normală, ne-am bucura pentru succesul ei și, eventual, am admira-o de la distanță, ceea ce, din păcate, nu se întâmplă.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro