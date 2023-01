Lidia Buble, dezvăluiri în lacrimi despre drama copilăriei sale: „În momentul ăla știam că mi-am omorât sora”  

Lidia Buble este foarte deschisă când vine vorba despre viața personală și nu de puține ori a făcut dezvălurii neștiute despre copilăria sa, alături de frații și surorile sale. Artista este foarte atașată de familie, iar relația cu surorile sale este cât se poate de specială.

Deși este tot timpul cu zâmbetul pe buze și cu o atitudine pozitivă, Lidia Buble a povestit un moment de coșmar prin care a trecut în urmă cu ceva ani, când era doar un copil. Printre multele amintiri din copilărie, artista și-a amintit și un episod dramatic, în care a fost la un pas de o tragedie în familia lor.

Invitată recent în cadrul podcastului găzduit de Horia Brenciu, cântăreața a povestit cu lacrimi în ochi despre cum una dintre surorile sale a fost protagonista unui incident nefericit. Lidia a povestit cum a scăpat-o pe Lorena din brațe în timp ce se juca cu ea, iar ce a urmat a fost cutremurător.

„Am trecut prin niște lucruri grele împreună. Din cauza mea era cât pe ce să nu mai fie în viață astăzi pentru că, când avea 2-3 luni, nu mai știu exact…când s-a născut, doctorii i-au fracturat o mânuță și mama ne-a interzis să o luăm în brațe să nu îi facem și mai mult rău. Am pândit-o special, a intrat în baie să își spele părul, am intrat unde era pătuțul lui Lori, o iubeam atât de mult și eram disperată să o văd și să o țin în brațe. Am început să mă comport cu ea ca și cu o păpușă. O aruncam și o prindeam și ultima dată când am aruncat-o, am scapăt-o pe gresie. Efectiv, s-a înnegrit pe loc. Îmi aduc aminte că am chemat-o pe mami, a fugit cu ea în brațe și mami a leșinat cu ea în brațe în dormitor…„, a povestit Lidia Buble.