Jessie J este însărcinată, la un an după ce a suferit un avort spontan

Jessie J va deveni mamă pentru prima oară. Vestea cea mare a fost dată chiar de către artista în vârstă de 34 de ani, care a publicat pe contul său de Instagram un clip video emoționant, în care își dezvăluia burtica de gravidă.

Anunțul cântăreței vine la un an de când aceasta a suferit un avort spontan. În iarna lui 2021, Jessie J a scris un mesaj emoționant și plin de durere, în care mărturisea că tristețea pe care o simte este copleșitoare.

„Ieri dimineață râdeam cu o prietenă si îi spuneam ‘serios acum, cum o să țin eu spectacolul de mâine din Los Angeles fără să le spun celor din public să sunt însărcinată’. Până ieri după-amiază mă chinuia gândul că trebuie să țin spectacolul fără să spun nimic…

După ce am mers la cea de-a treia ecografie, am aflat că nu se mai simt bătăile inimii. În dimineața aceasta. Simt că nu mai pot să îmi controlez emoțiile. S-ar putea să regret că am postat asta. Sau poate nu. Chiar nu știu acum.