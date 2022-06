Lidia Buble a ajuns la medic. Care este motivul și ce a dezvăluit artista

Lidia Buble le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare prin ce situații a trecut în ultima vreme. Animalul de companie al artistei nu s-a simțit bine, iar vedeta a fost cu acesta la medic pentru a-i face o serie de analize.

Lidia Buble a vorbit cu mai multe ocazii despre câinele ei și despre cât de mult îl îndrăgește. Cântăreața este extrem de atașată de el și face tot posibilul pentru a se asigura că nu are nicio problemă. Recent, se pare că Bubbly, câinele vedetei, nu s-a simțit prea bine. Lidia Buble l-a dus la veterinar pentru câteva analize pentru a afla ce anume a pățit patrupedul.

În așteptarea mai multor informații din partea veterinarului, cântăreața le-a făcut câteva mărturisiri fanilor ei. Dezvăluirile vedetei nu au fost trecute cu vederea, iar urmăritorii ei au fost surprinși de ceea ce le-a recunoscut. În mesajul transmis de Lidia Buble, aceasta a făcut referire la dorința de a deveni mamă. Nu este pentru prima dată cânt artista abordează acest subiect, în trecut povestind că își dorește să aibă un copil și să își întemeieze o familie.

„În așteptarea lui Bubbly, (n.r. cățelul ei) care se pare că vrea să mă pregătească pentru rolul de mămică. Stați liniștiți că nu e cazul încă, dar zic așa. Nu s-a simțit prea bine astăzi și am venit cu el să-i fac niște analize. Să dea Dumnezeu să fie bine, îl aștept de o oră și ceva. Știți cum sunt? Cu sufletul aici, efectiv. Cei care aveți animale de companie mă înțelegeți. Aveam astăzi o zi full, cu niște întâlniri foarte importante, dar pentru că acest copiluț pe care îl am nu se simte bine am lăsat tot, tot. Pentru Bubbly până în pânzele albe”, a fost mesajul transmis de Lidia Buble pe rețelele de socializare, conform Wowbiz.ro.