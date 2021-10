Laurențiu Reghecampf a depus actele de divorț. Decizia luată de Anamaria Prodan

Laurențiu Reghecampf a depus actele pentru divorțul de soția sa, impresara Anamaria Prodan. Antrenorul a declarat că, deși a fost mereu o persoană foarte discretă în ceea ce privește viața sa de familie, traversează acum un moment delicat, pe care a decis să îl împărtășească public astfel încât să clarifice speculațiile care se fac în presă de luni de zile privind separarea sa de soție. „Vă mărturisesc faptul că este un moment delicat din viața mea. Eu nu mi-am expus niciodată viața personală și nu voi proceda altfel nici de acum înainte. Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile.”

Totuși, Laurențiu Reghecampf a depus actele de divorț și a și confirmat, pentru publicația cancan.ro, acest lucru. „Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu. Nu sunt o persoană conflictuală și nu port nici un război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional. Referitor la informațiile prezentate de curând în presă, sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia!”.

Anamaria Prodan, fosta sa parteneră de viață, alături de care antrenorul a petrecut 15 ani, a făcut primele declarații după ce s-a aflat că Laurențiu Reghecampf a depus actele pentru oficializarea divorțului. Aceasta a precizat că prioritatea sa este în acest moment bunăstarea copiilor ei. „Am văzut și noi aseară declarația din ziar a soțului. Ne-a citit-o un prieten drag în direct așa, fiindcă atunci apăruse, de câteva secunde. Sinceră să fiu niciodată nu am știut care este adevărul, nici în momentul de față. Nu știm adevărul. Toată familia este puțin bulversată pentru că nimeni nu știe care este adevărul, care este minciuna, dar o să le descurc încet încet. Încă mai am niște oameni foarte adevărați care țin la mine și știu în 17 ani cam cât am luptat”, a declarat aceasta pentru postul de televiziune Pro TV. „De-a lungul vieții am făcut niște greșeli. Nu am fost foarte atentă. Am să lupt să nu simtă copiii mei nenorocirea asta. (…) El este tatăl copilului meu, niciodată nu am să vorbesc urât de tatăl copilului meu, e ca și cum aș vorbi urât de mine și de copiii mei.”, a mai spus impresara.

Foto: arhiva ELLE

