Adelina și Cristi Chivu, fotografie rară împreună

Adelina și Cristi Chivu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. De-a lungul anilor, cei doi au preferat să fie rezervați când vine vorba de apariții publice.

Adelina și Cristi Chivu și-au luat prin surprindere fanii cu cea mai recentă apariție a lor. Cei doi au fost prezenți la Finala Ligii Națiunilor 2021, și au urmărit meciul dintre Franța și Spania care a avut loc pe stadionul San Siro din Milano. Adelina Chivu a împărtășit cu urmăritorii ei de pe Instagram o fotografie alături de soțul ei, însoțită de mesajul: „A trecut ceva timp.”

Adelina și Cristi Chivu formează un cuplu de 14 ani și sunt căsătoriți de 13 ani. Au împreună două fete, pe Natalia și Anastasia.

Într-un interviu pentru okmagazine.ro, Adelina Chivu a făcut mărturisiri despre viața de familie. Foarte mulți sunt dornici să afle secretul relației fostei prezentatoare TV cu soțul ei, iar ea a dezvăluit că prietenia a jucat un rol important în cazul lor și că au o comunicare deschisă și discută pe orice subiect. „Eu lui îi povestesc toate prostiile, nici n-are chef uneori să le asculte, vorbesc cu el mai mult decât vorbesc cu prietenele mele. El la fel îmi povesteşte mie tot – sunt expertă în tehnici de joc, ştiu toate accidentările de la stadion. Lucruri pe care le-ar vorbi cu un prieten de-al lui eu le ştiu pentru că le vorbeşte cu mine. La început nu era el foarte comunicativ, dar aici pot să-mi asum acest lucru, că l-am făcut să fie foarte comunicativ cu mine. În rest, cu alţii, nu am reuşit să-l fac să fie aşa, dar cu mine este şi asta e bine.”

Adelina Chivu a vorbit și despre regula pe care ea și soțul ei, Cristi Chivu, o respectă în ceea ce privește aniversările lor. „Noi în fiecare an avem o vacanţă singuri, doar noi doi. Anul trecut, evident nu am reuşit cu pandemia. Am plecat trei săptămâni în Puglia cu fetele şi s-a nimerit să fim acolo de aniversare. Dar de obicei o aniversăm noi doi singuri sau cu prietenii printr-o vacanţă în care mergem fără copii. Ne-am ţinut an de an de regula asta şi mă bucur foarte tare că abia aşteptăm amândoi perioada aia”, a adăugat Adelina Chivu pentru sursa citată anterior.

