Laura Cosoi, detalii despre cum s-a schimbat relația cu soțul ei după ce au devenit părinți pentru a treia oară

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, formează un cuplu de mulți ani. S-au cunoscut în anul 2003, iar în 2012 și-au început relația. În 2015 s-au căsătorit. În 2022, au devenit părinți pentru a treia oară, având împreună trei fete, pe Rita, Vera și Lara.

Laura Cosoi a vorbit întotdeauna deschis despre căsnicia pe care o are cu partenerul ei, Cosmin Curticăpean, și nu s-a ferit să împărtășească detalii din viața ei de familie. Pentru VIVA!, actrița a făcut mărturisiri despre relația cu soțul ei, dar și despre clipele mai puțin plăcute prin care au trecut.

„Cu siguranță sunt momente când se simte neglijat și când atenția nu e îndreptată asupra lui. Și cred că e și firesc așa, dar e un om matur, e un bărbat care are 46 de ani, înțelege toate aceste etape. Poate că întotdeauna într-o căsnicie există urcușuri și coborâșuri, și momente în care nu mai știi încotro s-o apuci și cum să-ți gestionezi relația, și e normal, sigur că da. Cred că nu există cuplu care să nu treacă prin astfel de momente, când partenerii se simt descumpăniți sau, nu știu, poate neglijați, dar e bine când știi că există comunicare și iubire, și când știi că, într-un final, va fi bine. E o perioadă doar, noi am mai fost pe-aici.”