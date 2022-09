Laura Cosoi, dezvăluiri despre relația cu soțul ei, la trei luni după ce a născut: „Niciodată nu ne-am gândit să divorțăm”

Laura Cosoi a născut cel de-al treilea copil în urmă cu trei luni, iar de atunci vedeta este nedespărțită de familia ei. Ba mai mult, actrița a revenit și pe scenă și se pregătește pentru o nouă piesă de teatru intitulată „Amantul”. Cum vedeta alăptează în această perioadă, aceasta a dezvăluit că o ia pe fetița ei la repetiții de fiecare dată când are ocazia.

La doar câteva luni de când a născut, Laura s-a întors la muncă și este în toiul repetițiilor pentru piesa de teatru „Amantul”. Proaspăta mămică a dezvăluit cum se împarte între viața profesională și cea de familie, susținând că, de fiecare dată când are ocazia, le îmbină așa cum poate.

„E prima zi, astăzi am început repetițiile pentru o nouă piesă. Pentru a nu mă da peste cap cu alăptatul, voi lua fetița cu mine de fiecare dată când se poate. Am și Parcul Cișmigiu alături, și cu atât mai bine. Pot fi și mamă cu normă întreagă și în același timp să merg și la job. Pare paranormal. Dar pentru mine nu e ceva extraordinar. Am luat lucrurile cum au fost, nu sunt un om sofisticat, nu mă alint, nu mă văicăresc, nu mă plâng. Fac și de mâncare, stau și cu copiii, merg și la repetiții „, a declarat Laura Cosoi pentru playtech.ro.