Dieta pe care o urmează Laura Cosoi, după ce a devenit mamă pentru a treia oară

Laura Cosoi a născut-o pe cea de-a treia fiică a sa, Lara, la finalul lunii iunie, iar de atunci este în culmea fericirii. Actrița a ales să nască pe cale naturală, iar la scurt timp și-a surprins fanii cu imaginile postate pe rețelele de socializare în care se poate vedea că a revenit foarte repede la silueta pe care o avea înainte de a naște.

Ea a vorbit deschis într-un interviu acordat recent despre dieta pe care o urmează pentru a scăpa de kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii.

„Evit să consum fructe și alte alimente care i-ar poate dăuna fetiței. Nu am niciun motiv să țin regim. Am însă grijă la ceea ce mănânc. Am început însă să merg la pilates”, declara Laura Cosoi pentru playtech.ro în urmă cu puțin timp.