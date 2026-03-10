Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil. Ce decizie a luat actrița: „Voi naște la mijlocul verii”

Laura Cosoi se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta de la Antena Stars este din nou însărcinată și a vorbit despre această perioadă specială din viața ei, despre emoțiile pe care le trăiește și despre momentul în care va afla toată lumea dacă va avea băiețel sau fetiță.

Laura Cosoi, despre a cincea sarcină

Prezentatoarea spune că fiecare sarcină pe care a avut-o a fost diferită, însă, în ansamblu, toate au decurs bine. Tocmai faptul că nu s-a confruntat cu probleme majore de sănătate a încurajat-o să își dorească o familie numeroasă și să își continue în același timp activitatea profesională.

„Cumva, fiecare sarcină are particularități, dar, per total, toate au fost foarte ok. Nu am avut riscuri, probleme, iar asta clar a contat enorm și în decizia de a avea mai mulți copii, dar și în faptul că, iată, pot să-mi continui activitatea într-un mod cât se poate de activ și frumos, cu limitări, evident, dar asta mă bucură. Sarcina asta, dintre cele cinci sarcini, dar cel mai bine spun la final, că așa e frumos, e una dintre cele mai ușoare, ca primele două”, a spus vedeta pentru Spynews.ro.

A aflat deja sexul bebelușului

Deși mulți se întreabă dacă, după patru fetițe, al cincilea copil va fi în sfârșit un băiețel, Laura Cosoi și soțul ei știu deja răspunsul. Totuși, cei doi au decis să păstreze secretul pentru moment.

Vedeta a dezvăluit că vor organiza un moment special pentru a le spune vestea și celor patru fiice ale lor, deoarece își dorește ca fiecare etapă importantă din viața familiei să fie marcată într-un mod simbolic.

„Am aflat ce o să avem, dar le facem fetițelor o surpriză, peste vreo două săptămâni. Ele încă nu știu, iar apoi o să anunțăm peste tot. Era simplu să le spunem, dar eu așa sunt, îmi place simbolistica, îmi place ca nimic să nu fie întâmplător și să marchez momentele importante. Voi naște la mijlocul verii, în iulie. Ne-am gândit și la nume, am o variantă, dar așteptăm să vedem dacă se confirmă în familie. Sunt mai multe păreri, nu poți să hotărăști singur”, a mai povestit ea.

Laura Cosoi, confesiuni despre familie

De-a lungul timpului, Laura Cosoi a ales să arate publicului realitatea din spatele imaginilor impecabile din social media. Recent, ea a făcut o serie de mărturisiri sincere despre provocările vieții de familie și despre importanța sprijinului reciproc într-o relație de durată. Actrița a subliniat că unul dintre cele mai valoroase lucruri din căsnicia sa este implicarea partenerului, cei doi împărțind responsabilitățile parentale și deciziile importante.

„Relațiile se schimbă odată cu anii. Legătura dintre soț și soție nu mai e doar despre doi oameni… la un moment dat devine despre o lume întreagă construită împreună. Apar copiii, vin provocările, se adună oboseala, responsabilitățile, zilele în care pare că totul trebuie rezolvat simultan. Și, paradoxal, în familiile cu mulți copii se întâmplă uneori ceva neașteptat: câteodată unul dintre noi reușește să se descurce mai bine cu toți copiii decât amândoi împreună. Și atunci apare întrebarea: de ce ne complicăm viața uneori? De ce ne încurcăm în reproșuri, în comparații, în tensiuni, când lucrurile ar putea curge firesc, lin, natural? Poate pentru că abia aici începe, de fapt, arta conviețuirii. În găsirea acelui ritm comun, în coregrafia vieții de zi cu zi, când pașii nu sunt perfecți, dar sunt împreună”, a declarat Laura Cosoi într-o postare pe Instagram.

Citește și:

Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro