Kristina Cepraga, dezvăluiri despre decizia de a se muta în Italia: „Totuși, ce m-a făcut concret să plec…”

Kristina Cepraga a vorbit sincer despre motivele pentru care a decis să se mute în Italia, deși se bucura de o carieră de succes în România.

Kristina Cepraga, dezvăluiri despre decizia de a se muta în Italia: "Totuși, ce m-a făcut concret să plec..."

Kristina (Kitty) Cepraga își duce traiul între două țări, România și Italia. Cariera sa s-a desfășurat atât pe scenele și ecranele românești, cât și în Italia.

De ce s-a mutat artista în Italia

Kristina Cepraga se consideră un artist nomad, mereu în căutare, mereu deschis la oameni și povești, echilibrând cu grație regia, actoria și maternitatea. Fiica ei, Aurora-May, în vârstă de 10 ani, îi moștenește talentul și devine, în multe feluri, motorul inspirației sale.

„Cumva, din copilărie am cochetat cu acest vis enorm care mi se părea imposibil de realizat, era ceva ce îmi hrănea visurile și chiar am găsit un interviu cu mine puștoaică în care, fiind întrebată care e visul meu, am răspuns, cu inocența și candoarea vârstei: Să ajung în Italia să joc, să fiu actriță, și asta înainte să dau la Teatru. Și, cumva, cred, am pus o sămânță în Univers. Totuși, ce m-a făcut concret să plec în Italia, într-un moment de mare notorietate și cu o carieră în ascensiune în televiziune, în ciuda vârstei fragede, a fost o întâlnire cu un regizor care nu știe ce impact a avut în viața mea, dar, cumva, ce am primit din partea aceea la un casting m-a făcut să realizez că nu se pot face în paralel cele două cariere – cea din TV și cea pentru care studiam la facultate, și anume actoria… Am plecat în Italia să mă lămuresc dacă sunt în stare să învăț o limbă și să pot să fac această meserie fără greutatea unui nume, ci pur și simplu eu singură, de la zero. Tot acest lucru a început cu înscrierea la școala de actorie de la Cinecitta, după ce am terminat facultatea în țară, și cu aruncatul în vâltoarea vieții de una singură, la 22–23 de ani. Iar ca să definesc din punctul de vedere dantesc, am vrut să ies din paradis ca să mă lămuresc cum e să treci prin infern și purgatoriu ca să îți câștigi și apreciezi locul în paradis.”, a spus artista pentru viva.ro

Drumul nu a fost ușor, iar adaptarea într-o țară străină a presupus multe provocări.

„Pentru a avea o carieră de succes, ar trebui să faci minimum un film pe an și măcar un spectacol în turneu… Eu nu sunt în această situație și sunt mereu în căutare de emoție și stabilitate profesională… Deși e un paradox, stabilitatea omoară creativitatea. Există un echilibru extrem de fragil – un fir subțire – între a cădea și a te ridica, în funcție de proiectele pe care ești binecuvântat să le ai… Este o luptă continuă și nu de puține ori mă întreb dacă am ales bine și dacă merită acest sacrificiu – dorința de a continua să fiu un artist liber, care își alege proiectele în funcție de inimă și vibrația lui. Nu recomand nimănui să se înhame la acest drum decât dacă are ficatul extrem de tare și inima care vibrează doar făcând asta… Trebuie să fii sigur că îți poți asuma orice risc doar ca să faci această meserie. Mulți colegi de-ai mei au renunțat pe drum, din cauza violenței, a instabilității ce se transpune și în plan mintal, fizic și economic.”, a mai spus Kristina.

Primele experiențe profesionale în Italia au fost modeste, dar utile pentru adaptare și integrare.

„La început, eu am lucrat pe lângă o directoare americană de casting celebră, la Roma, pentru că știam bine engleza și italiana și ajutam actorii italieni la casting, mai colaboram cu Accademia di Romania pentru proiecte artistice. Ulterior, am avut și două afaceri care până la urmă s-au dus, pentru că nu le puteam face pe toate și, oricum, mereu am vrut să fiu coerentă cu mine, ca om și artist… Evident că cele mai importante proiecte avute în Italia sunt serialele TV, spectacolele și filmele de autor, întâlnirile cu alți artiști ce m-au inspirat și m-au modelat în omul care sunt astăzi. O să citez câteva speciale: Gianni e le donne, Lultima foglia, Nome di donna, Vita da Carlo, I delitti del BarLume.”

Kristina Cepraga a primit titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei

Actrița Kristina Cepraga este una dintre personalitățile distinse de statul italian cu titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei, urmând un decret prezidențial emis de cancelaria președintelui Sergio Mattarella în luna mai.

Această distincție înmânată de Ambasadorul Italiei la București, Alfredo Durante Mangoni, în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 4 septembrie în România, este acordată pentru promovarea relațiilor de prietenie și colaborare cu statul italian, a valorilor italiene, în special prin promovarea limbii italiene și a prestigiului național în străinătate.

„Mă simt onorată și măgulită să fiu medaliată de Președintele Mattarella și de Guvernul Italian primind decorația Cavaler al Ordinului Stelei Republicii Italiene! Mulțumesc Excelenței Sale, Ambasadorul Alfredo Durante Mangoni, pentru această propunere. Sunt mândră să fiu italiancă, în plus față de naționalitatea mea de origine și să particip la o astfel de ceremonie importantă”, a declarat Kristina Cepraga.

 
 
 
 
 
Foto: Arhiva ELLE

