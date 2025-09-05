Actrița Kristina Cepraga a fost răsplătită cu titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei: „Mă simt onorată”

Kristina Cepraga a primit răsplătită cu titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei.

Actrița Kristina Cepraga a fost răsplătită cu titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei: "Mă simt onorată"

Actrița Kristina Cepraga este una dintre personalitățile distinse de statul italian cu titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei, urmând un decret prezidențial emis de cancelaria președintelui Sergio Mattarella în luna mai.

Această distincție înmânată de Ambasadorul Italiei la București, Alfredo Durante Mangoni, în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 4 septembrie în România, este acordată pentru promovarea relațiilor de prietenie și colaborare cu statul italian, a valorilor italiene, în special prin promovarea limbii italiene și a prestigiului național în străinătate.

„Mă simt onorată și măgulită să fiu medaliată de Președintele Mattarella și de Guvernul Italian primind decorația Cavaler al Ordinului Stelei Republicii Italiene! Mulțumesc Excelenței Sale, Ambasadorul Alfredo Durante Mangoni, pentru această propunere. Sunt mândră să fiu italiancă, în plus față de naționalitatea mea de origine și să particip la o astfel de ceremonie importantă”, a declarat Kristina Cepraga.

Actriță, regizoare, producătoare și artistă multidisciplinară, Kristina Cepraga a debutat în cinematografia italiană în urmă cu peste 20 de ani. A jucat în seriale și filme precum „Gianni e le donne” (r. Gianni de Gregorio) cu care a participat la Berlinale, „Vita da Carlo” (r. Carlo Verdone), „L’Ultima foglia” (r. Leonardo Frosina), „I delitti del Barlume” (r. Roan Johnson), „Medicina Generale”, „Butta la luna”, „Distretto di polizia” precum și în alte filme premiate, colaborând cu regizori de prestigiu ca Marco Tullio Giordana și Claude Lelouch.

Născută în București, în februarie 1980, Kristina Cepraga este absolventă a cursurilor de actorie de la Universitatea Hyperion și Studi di Cinecittà. A studiat regia la Roma în cadrul Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi și Management cultural la Up Level Business School Roma.

În România, Kristina Cepraga a debutat în televiziune în adolescență, a fost apoi VJ la MTV și a jucat în producții ca „Milionari de Weekend”, „Pup-o, mă! 3”, „Babardeală cu bucluc” și altele. În 2015 a lansat primul scurtmetraj în calitate de regizoare, „Tamara, Echelon”, selecționat și premiat internațional. Este autoarea scurtmetrajului „Destino” premiat pentru regie la Oaxaca Film Festival, Mexic, și pentru cea mai bună actriță la Afrodite Shorts în Roma. Recent, a apărut în serialul „Scara B”, pe Voyo.

Kristina Cepraga își împarte activitatea între România și Italia, și lucrează la primul ei lungmetraj.

Kitty Cepraga, despre viața după divorț

În urmă cu aproape 20 de ani, Kitty Cepraga devenea un chip cunoscut și îndrăgit odată cu apariția sa în emisiunea „Școala vedetelor.” De atunci, viața ei a luat un curs internațional – a locuit aproape două decenii în Italia, țară în care și-a consolidat cariera artistică. După divorțul din 2021, artista, al cărei nume real este Kristina Cepraga, a început să revină frecvent în România, împărțindu-se acum între două țări, două cariere și un rol esențial: cel de mamă.

Viața actriței Kristina Cepraga este departe de a fi una stabilă. Bagajele sunt mereu pregătite, iar zborurile între București și Italia au devenit rutină. Într-un interviu recent, ea a vorbit deschis despre modul în care reușește să își împartă timpul și energia între actorie, regie și viața de familie.

„Eu în continuare merg pe strada pe care mi-am ales-o încă din copilărie, cea cu actoria. Cu regia sper să continui și de aici încolo. Am un proiect la care scriu, un lungmetraj, pe care va trebui să-i dedic, probabil, cel puțin încă un an, doi din viața mea. Și continui cu actoria. Joc și în România și în Italia, unde, practic, sunt, fiind și cetățean italian, și, culmea, jucând mai mult în Italia, s-a întâmplat să fiu mai mult pe platoul de filmare din Italia, așa că mă împart între viața din București și cea din Italia”, a povestit Kitty Cepraga pentru CANCAN.RO.

Artista nu și-a abandonat nici visul de a urca pe scena teatrelor din România, deși recunoaște că reintegrarea în sistemul teatral autohton, după două decenii petrecute în afara țării, nu este ușoară. Cu toate acestea, speranța rămâne vie:

„Îmi doresc foarte mult să am ocazia să joc și în teatru în România, numai că după 20 de ani din Italia e mai greu să pătrunzi în proiectele teatrale din România. Dar asta îmi doresc foarte mult, sper să mă audă Dumnezeu și să se lege aceste proiecte teatrale și în România”, a adăugat vedeta.

Foto: PR, Facebook Kristina Cepraga

