Kristina Cepraga, detalii despre relația cu fiica ei și cariera artistică: „Este o mini divă”

Kristina Cepraga, cunoscută actriță și regizoare, trăiește o perioadă plină de împliniri. Viața i s-a schimbat radical de când a devenit mamă, fiica sa, în vârstă de nouă ani, fiind centrul universului ei. Pe lângă rolul de mamă dedicată, artista continuă să își urmeze pasiunea pentru film, împărțindu-și timpul între România și Italia.

Recent, Kitty Cepraga a fost prezentă la Premiile Gopo, eveniment care a avut loc la Teatrul Național din București. Deși apare rar la astfel de manifestări publice, aceasta a ținut să participe la celebrarea cinematografiei românești, fiind o susținătoare activă a acesteia.

Anul acesta, Cepraga a impresionat printr-o ținută roz semnată de Cera Mihăilescu, un contrast față de alegerea sa din ediția precedentă, când a optat pentru negru.

Actrița a povestit și despre parcursul ei profesional din ultima perioadă, mărturisind că nu a renunțat la actorie, ci, dimpotrivă, își urmează visul de a realiza un film propriu:

„Am continuat cu actoria. Am jucat atât în România, cât și în Italia, unde este a doua mea casă. Și lucrez la debutul meu în lungmetraj. Scriu de zor la acest scenariu. Am momente de blocaj și trebuie, cumva, să îmi încarc bateriile și să găsesc inspirație să merg mai departe. Dar cam asta am făcut. Merg în continuare cu meseria pe care mi-am ales-o încă din copilărie.”, a mai spus Kitty Cepraga