Kristina Cepraga, dezvăluiri despre cel mai greu moment din cariera sa: „Întoarcerea în România m-a luat pe nepregătite”

Kristina Cepraga a vorbit deschis despre momentele dificile din viața ei și despre cât de greu i-a fost să părăsească Italia, după 20 de ani. Vedeta a declarat că a decis să se întoarcă acasă, chiar dacă nu a jucat până acum într-un film românesc, iar în Italia era recunoscută pentru aparițiile sale.

Într-un interviu pentru Fanatik, actrița a oferit detalii despre cariera sa din prezent, dar și despre viața de familie. Kristina sau Kitty Cepraga, de pe vremea când era o cunoscută prezentatoare apoi VJ-iță la posturile muzicale autohtone, a devenit celebră la Roma pentru rolurile sale, fiind actriță , scenaristă și producătoare de film .De asemenea, ea a reprezentat țara la festivaluri de film și se bucură de un palmares impresionant.

Kristina Cepraga a plecat în Italia de tânără, într-o țară complet necunoscută, fără a cunoaște oameni acolo. Cu toate acestea, nu i-a fost frică de necunoscut și a știut întotdeauna ce vrea.

„Abia terminasem facultatea. Nu mi-a fost frică pentru că adrenalina pe care am simțit-o în vene, că voi lua totul de la început, m-a făcut să merg mai departe. Sigur că am avut momente grele, părinții mei nu erau obligați să mă întrețină pentru că fusese alegerea mea, după un timp mi s-au terminat rezervele. Cu un colț al gurii râdeam și cu celălalt eram foarte speriată. Nu mă știa nimeni, dar puteam să-mi folosesc imaginația, era o formă de putere ca să o iau de la început, să încalec valul vieții. Acum sigur nu aș mai avea acest curaj și această nebunie, acum sunt părinte și toată schema mea de viață s-a schimbat total. Nimic nu mai contează în afară de copil. Am fost și eu foare surprinsă de această valență a mea de a mă dedica sută la sută fetei mele.” , a spus actrița.

După 20 de ani în care și-a făcut un nume în Italia, Kristina Cepraga a decis să se întoarcă acasă. Actrița își amintește momentul și a declarat că a fost cel mai dificil din cariera ei. Ba mai mult, a precizat că nu s-a simțit pregătită pentru această schimbare și a fost chiar mai grea decât plecarea într-o țară străină.

„Acum e cel mai greu. Pentru că după aproape 20 ani de Italia, de Roma, locul unde am trăit, am muncit, am născut, am avut niște mici afaceri, întoarcerea în România m-a luat pe nepregătite, este mai rău ca atunci când am decis să plec în Italia. Este, din toate punctele de vedere, o încercare a vieții pentru care nu eram pregătită. În România nu am jucat, nu sunt angajată la vreun teatru și ei nu lucrează cu colaboratori externi, doar cu angajații. Sunt ca un câine care își mușcă coada. Filme în România nu prea se fac, există prea puține roluri feminine pentru vârstă mea. Este foarte complicat, Italia are o paletă mult mai vastă.”, a menționat Kristina.