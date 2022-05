Festivalul de Film de la Cannes 2022: evenimente, vedete și ținute spectaculoase

Festivalul de Film de la Cannes 2022 este în plină desfășurare, evenimentele se țin lanț, iar vedetele, prezente într-un număr foarte mare, impresionează cu ținutele purtate pe covorul roșu.

Festivalul de Film de la Cannes 2022 are mereu de toate: ținute memorabile, filme emoționante, dramă cât cuprinde și, uneori, și premii pentru cineaștii din România. Dar trebuie să recunoaștem că unul dintre punctele forte ale festivalului este reprezentat de neegalatul său covor roșu. Cât de des avem, până la urmă, ocazia să vedem starurile internaționale ale filmului, zile la rând, pozând cu grație, uneori de mai multe ori pe zi, în ținute diferite, la premierele feluritelor pelicule intrate în competiție?

Cannes 2022 a intrat deja în ritmul obișnuit, cu multiple premiere, staruri cu duiumul pe covorul roșu și la felurite petreceri, și cu rochii spectaculoase fluturând pe croazetă cât e ziua de lungă.

Premiera filmului Armageddon Time le-a adus pe covorul roșu pe Julia Roberts, Anne Hathaway, Rebecca Hall, Kat Graham, dar și modele precum Alessandra Ambrosio, Cindy Bruna, Jasmine Tookes, toate atrâgând atenția fotografilor și a fanilor cu ținutele lor.

Printre petrecerile și evenimentele private organizare colateral, merită menționate Global Gift Gala, care s-a bucurat de prezența actriței Eva Longoria, dar și Trophée Chopard event, la care au participat vedete precum Julia Roberts, Rebecca Hall, Noomi Rapace și Lashana Lynch.

Mădălina Ghenea a fost premiată în cadrul evenimentului „World Influencers and Bloggers Awards”, care a avut loc la Cannes, iar românca a atras toate privirile prin ținuta glam, o superbă rochie creată de celebrul designer Zuhair Murad, și accesorizată cu bijuterii prețioase.

La finalul evenimentului, românca a transmis și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, arătându-și susținerea față de poporul ucrainean și dezvăluind câteva detalii inedite din viața ei.

„Mulțumesc pentru premiu! Susțin Ucraina la @festivaldecannes @wibaglobal Am început să lucrez când aveam 14 ani și m-am obișnuit să călătoresc sau să lucrez aproape în fiecare zi. Când eram însărcinată cu fiica mea Charlotte, am simțit că nu făceam suficient. Dintr-o dată am avut prea mult timp la îndemână și mereu am avut această mare dorință de a reuși să alcătuiesc o echipă, să descopăr noi talente și să le susțin, să le ofer posibilități mari, așa că am decis să înființez o companie de producție. Această companie mi-a oferit posibilitatea de a propune tinere talente, regizori și fotografi mărcilor cu care lucrez”, a scris actrița pe contul ei de Instagram .

Actrița a povestit despre persoanele speciale din viața ei care provin din Ucraina și care i-au fost alături acum la Festivalul de Film de la Cannes 2022, despre modul în care au lucrat împreună și a avut și un mesaj pentru femeile din toată lumea care reușesc să îmbine viața profesonală cu cea personală.

„Datorită bunei mele prietene ucrainene @tetyanaveryovkina am avut șansa să-i cunosc pe uimitorii fotografi @vicoolyasaida Saida și Viktoriia, am reușit să o am pe Saida aici cu noi în seara asta, a călătorit timp de 8 ore pentru a fi alături de noi. Sunt ucraineni și, de când i-am cunoscut, nu am încetat să lucrez cu ei, împreună am filmat campanii la nivel mondial, mărcile cu care lucrez s-au îndrăgostit de ei și este uimitor să văd cum reușesc să facă față unuia dintre cele mai rele scenarii posibile, un război, într-un mod atât de incredibil, atât de profesionist. Le-am considerat întotdeauna în primul rând parte din familia mea, dar serios avem de-a face aici cu super eroi, acest premiu este pentru fetele mele, pentru femeile în general, care reușesc să fie mame pline de farmec, având și job-uri, în timp ce se confruntă cu războiul și pierderea și atâta durere.

Am fost aici în seara asta pentru voi și pentru această țară care a adus în viața mea pe unii dintre cei mai talentați oameni pe care îi cunosc.

Tot respectul și sprijinul meu pentru Ucraina! Mulțumesc că m-ați primit”, și-a încheiat Mădălina Ghenea mesajul.