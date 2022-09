Kim Kardashian și Anna Wintour, moment stânjenitor la Săptămâna Modei de la New York

În ciuda faptului că este una dintre cele mai faimoase persoane din lume, Kim Kardashian pare că nu reușește să îi intre în grații editoarei Vogue, Anna Wintour.

Chiar dacă Anna Wintour și Kim Kardashian au participat săptămâna trecută la show-ul Fendi de la New York, Wintour a ales să o ignore pe fondatoarea Skims. Sau cel puțin așa reiese dintr-un clip video publicat pe TikTok de către publicația franceză Madame Figaro.

În înregistrarea de 11 secunde, o putem vedea pe Kim Kardashian stând alături de Sarah Jessica Parker în timpului show-ului Fendi. La finalul evenimentului, Wintour se îndreaptă către cele două, însă o salută doar pe celebra actriță din Sex And The City. Momentul a fost unul destul de stânjenitor pentru Kim, care a crezut că editoarea Vogue vine să vorbească cu ea. Înregistrarea video se termină însă brusc, fără a ne divulga dacă Wintour și Parker au inclus-o și pe Kardashian în conversația lor.

În urmă cu o lună, Kim Kardashian a anunțat că s-a despărțit de Pete Davidson, iar o sursă din apropierea cuplului a declarat în exclusivitate pentru publicația Page Six că diferența de vârstă ar fi condus la separarea celor doi.

„Pete are 28 de ani iar Kim are 41, sunt în locuri diferite în acest moment. Pete este foarte spontan și impulsiv și vrea ca ea să zboare la New York sau oriunde este el, fără să existe un plan dinainte stabilit. Dar Kim are patru copii, și nu e atât de simplu. Trebuie să se concentreze pe copii.”