Kim Kardashian, dezvăluiri neașteptate despre Kanye West, după zvonurile legate de divorțul de Bianca Censori

Kim Kardashian a vorbit în termeni pozitivi despre fostul său partener, Kanye West, în ceea ce privește rolul său de părinte, în ciuda presiunilor de a-l condamna pentru comportamentul său recent pe rețelele sociale.

Kim Kardashian, dezvăluiri despre Kanye West

West a fost adesea implicat în controverse pe social media, iar recent a publicat o serie de mesaje cu conținut antisemit, care au stârnit un val de indignare. Situația a devenit atât de gravă încât chiar și Elon Musk i-a restricționat contul. Acum, după despărțirea lui Kanye de Bianca Censori, mulți se așteptau ca fondatoarea SKIMS să profite de acest moment pentru a-l critica public pe fostul său soț. Totuși, ea a ales să se concentreze pe relația lor de co-parenting.

În timpul relației lor, cei doi au împreună patru copii: North (11 ani), Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (5 ani).

În cel mai recent episod al emisiunii The Kardashians, Kim a declarat: „Kanye și cu mine ne dorim tot ce e mai bun pentru copii. Așa că, de fiecare dată când suntem acolo pentru a ne susține copilul, atmosfera este mereu pozitivă.”

Cu toate acestea, Kim rămâne preocupată de ceea ce ar putea face Kanye în continuare, având în vedere comportamentul său din ultimele săptămâni.

„Kim nu va lua legătura cu niciunul dintre ei și nu își va arăta susținerea. Nu vrea să fie un umăr pe care Kanye să plângă, chiar dacă el ar vrea asta.” a declarat o sursă pentru DailyMail.com.

Aceeași sursă a adăugat: „Monitorizează întreaga situație doar pentru binele ei și al copiilor lor. Speră ca lucrurile să nu escaladeze într-un mod care ar putea afecta imaginea ei, a familiei sale și, cel mai important, pe copii.”

Despărțirea, care va fi cel de-al doilea divorț al lui Kanye West, s-ar putea dovedi costisitoare, potrivit unui raport TMZ.

„Kanye West are nevoie de o nouă muză… pentru că relația lui cu Bianca Censori s-a terminat. O sursă apropiată a declarat pentru TMZ că ambele părți au contactat deja avocați de divorț.” „Ruptura vine imediat după apariția controversată a lui Kanye și Bianca la Premiile Grammy și după o serie de postări pline de ură pe rețelele sociale, în care artistul s-a autoproclamat nazist și l-a lăudat pe Adolf Hitler,” a mai scris publicația.

Rapperul, critici la adresa organizatorilor Grammy

Kanye West a criticat Academia de Înregistrări (Recording Academy) pentru că nu i-a oferit lui și soției sale, Bianca Censori, bilete la Premiile Grammy 2025, în ciuda faptului că se afla pe lista de nominalizați.

„Cum au putut cei de la Grammy să mă nominalizeze, dar să nu-mi dea bilete? Și apoi oamenii se supără când mă revolt”, a scris West pe X. „A trebuit să mă lupt timp de 5 ore și să sun pe toată lumea pe care o cunosc pentru a obține bilete la Grammy. În cele din urmă, mi-au dat bilete, dar doar pentru covorul roșu. În acel moment, încă nu începusem criza de nervi.”

Kanye West și Ty Dolla $ign au fost nominalizați la categoria Cea mai bună melodie rap cu piesa Carnival, dar au pierdut în fața lui Kendrick Lamar cu Not Like Us.

Un producător executiv al premiilor Grammy a confirmat anterior că West și Bianca Censori nu au primit locuri în interiorul Crypto.com Arena din Los Angeles pentru gala din acest an.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro