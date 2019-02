Kate Middleton și Prințul William au primit cele mai adorabile cadouri pentru copiii lor

Kate Middleton și Prințul Williams au vizitat Belfast, Irlanda de Nord ieri, unde au privit un meci de fotbal între elevi. Ducele și Ducesa au primit la sfârșit cadouri speciale din partea Irish Football Association pentru cei trei copii ai lor, Prințul George (5 ani), Prințesa Charlotte (3 ani) și Prințul Louis (10 luni), și anume, tricouri personalizate de fotbal, inscripționate cu numele fiecărui copil.

⚽💚 Thank you @OfficialIrishFA for the lovely gift of @NorthernIreland shirts for Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis! #GAWA #RoyalVisitNI pic.twitter.com/ecOA050Qaf

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 februarie 2019