Fără îndoială, putem spune că Lady Gaga este un icon. După ce ne-a demonstrat, de-a lungul timpului, că este o artistă desăvârșită, construindu-și o carieră de succes în industria muzicală, anul acesta ne-a uimit cu prestația din „A Star is Born”, pentru care a primit și o nominalizare importantă la Premiile Oscar.

Având în vedere atenția pe care o primește mai ales acum, tot mai mulți fani și-au dat seama că nu cunosc o poveste importantă în ceea ce o privește pe artistă: cum și-a ales Lady Gaga numele de scenă?

În 2010, Gaga a afirmat într-un interviu pentru revista Flybe că producătorul muzical Rob Fusari, care se întâmpla să fie iubitul ei la acea vreme, a fost primul care i-a spus Gaga, pentru că vocea și stilul ei îi amintea de melodia „Radio Gaga”, a formației Queen. În același timp, Stefani Joanne Angelina Germanotta (numele său real) a completat pseudonimul cu „Lady”.

„Începuse să-mi spună Gaga de câte ori mergeam în studio. Când ne pregăteam să începem treaba, eram convinsă că voi cânta sub numele meu real, însă în scurt timp mi-am dorit să mă reinventez. Așa că am spus, ce crezi despre Lady Gaga, pentru că Gaga inspiră nebunie, iar Lady are multe conotații. Am fost la o școală privată, dar acum locuiam într-un mediu trash glitter. Așa că, pentru mine, era descrierea perfectă a ceea ce devenisem„, a declarat artista pentru Flybe.

Fusari a avut, totuși, o versiune diferită de povestit, așa că a dat-o în judecată pe Lady Gaga în 2010 pentru 30 milioane de dolari (în special din cauza poveștii cu numele, însă și pentru că artista l-ar fi exclus dintr-o afacere). Potrivit producătorului, el a fost cel care a descoperit-o și este singurul responsabil pentru numele ei de scenă.

„Într-o zi, când Fusari i-a trimis un mesaj pe telefon lui Germanotta cu numele Radio Gaga, telefonul său a convertit Radio în Lady. Lui Germanotta i-a plăcut mult, așa că s-a născut Lady Gaga”, descriu declarațiile ajunse la tribunal, potrivit New York Post. În final, Fusari a renunțat la proces.

De-a lungul timpului au mai existat zvonuri și teorii ale conspirației care spun că Gaga și Fusari nu au nicio legătură cu numele, deoarece pseudonimul a fost inventat de o echipă de specialiști în marketing. Așa că, probabil nu vom știi niciodată cu adevărat de unde provine numele de scenă al lui Lady Gaga sau cine l-a rostit prima dată.

Citește și:

Ținutele purtate de Meghan Markle în turneul regal din Maroc

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK