Kate Middleton, fabuloasă într-o rochie Alexander McQueen pe care a mai purtat-o și în 2011

Ducele și Ducesa de Cambridge au avut o apariție elegantă cu ocazia primei ceremonii de acordare a premiilor Earthshot, care a avut loc duminică la Palatul Alexandra din Londra.

Prințul William, prin The Royal Foundation, va acorda anual, începând din 2021, câte 1 milion de lire sterline către cinci activiști și antreprenori de mediu.

În acord cu tema evenimentului ecologic, Kate Middleton a scos din dressing o rochie în stil grecesc Alexander McQueen creată în 2011, purtată cu o centură aurie, pentru a accentua talia. Ducesa, care a urcat pe scenă pentru a anunța unul dintre câștigători, a mai purtat rochia respectivă și la un eveniment BAFTA, în primul său turneu regal.

Prințul William a purtat pantaloni negri și un sacou de catifea verde-negru peste o maletă neagră.

La ceremonie au cântat Ed Sheeran, Coldplay, KSI, Yemi Alade și Shawn Mendes (despre care nu se știe cât au încasat cu această ocazie); concertul Coldplay a fost alimentat de energia produsă de 60 de bicicliști. În plus, niciun invitat nu a fost transportat cu avionul pentru a participa la eveniment, s-a respectat o politică paper-free, iar mâncarea oferită oaspeților a fost pe bază de plante.

Prințul Charles a vorbit cu o seară înainte de ceremonie despre inițiativa fiului său, spunând: „Sunt foarte mândru de fiul meu, William, pentru angajamentul său crescând față de mediu și ambiția îndrăzneață a Premiilor Earthshot. Ca planetă, trebuie să ne unim pentru a inspira, reimagina și construi viitorul sustenabil de care avem atât de mare nevoie.”

În urma a 750 de nominalizări din întreaga lume, s-a ajuns la o listă scurtă de 15 inițiative, dintre care au fost aleși cei cinci câștigători. Aceștia sunt: Protect & Restore Nature (un proiect de reîmpădurire și protecție forestieră început în Costa Rica); Clean Our Air (un sistem portabil ieftin dezvoltat de firma Takachar, care se atașează tractoarelor, transformând reziduurile culturilor în bio-produse precum combustibil sau îngrășăminte); Revive Our Oceans (o inițiativă a fermei Coral Vita din Bahamas, care crește corali pe uscat pentru a fi replantați în oceane, redând astfel viață ecosistemelor); Build A Waste-Free World (un sistem de hub-uri pus la punct de primăria din Milano, cu scopul de a reduce risipa de mâncare prin preluarea acesteia din supermarketuri și cantine ale companiilor și pasarea ei către ONG-uri care o distribuie cetățenilor vulnerabili); Fix Our Climate (o companie co-fondată de tânăra Vaitea Cowan centrată pe energie electrică regenerabilă, fără alte emisii decât cele de hidrogen verde).

