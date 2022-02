Kate Middleton, apariție inedită în cadrul unei emisiuni pentru copii

Kate Middleton va apărea în curând într-o ediție specială a emisiunii pentru copii CBeebies Bedtime Stories. În fiecare episod al show-ului, o vedetă este invitată pentru a citi povești celor mici. În ediția de duminică, 13 februarie, vom avea ocazia să o vedem pe Ducesa de Cambridge citind The Owl Who Was Afraid of the Dark a lui Jill Tomlinson.

Inițiativa Ducesei de Cambridge susține Săptămâna Sănătății Mintale a Copiilor. Tema din acest an a mișcării este „Creștem Împreună”, iar povestea citită de Kate subliniază faptul că, cu ajutorul celor din jur, ne putem învinge temerile și putem capăta încredere în propria persoană.

„Sunt atât de mândră că Ducesa citește o poveste CBeebies la aniversarea a 20 de ani de existența a programelor CBeebies și CBBC. E o poveste specială și relevantă, care reprezintă perfect tema din acest an a Săptămânii Sănătății Mintale a Copiilor. De-abia aștept să văd cum va oferi o interpretare proprie a unei povești clasice și sunt convinsă că și publicul este la fel de nerăbdător”, a declarat Patricia Hidalgo, directoarea BBC Children and Education.

Nu este pentru prima oară când Kate sprijină astfel de campanii, aceasta ocupându-se deja de câțiva ani de fundația Place2Be, o organizație ce sprijină sănătatea mintală a copiilor.

La începutul lunii ianuarie, Kate Middleton a împlinit 40 de ani. Cu această ocazie, Ducesa de Cambridge a făcut publice o serie de fotografii cu adevărat speciale, în care poartă rochii Alexander McQueen și care au fost admirate de toată lumea.

Pentru a marca împlinirea vârstei de 40 de ani, Kate Middleton a dezvăluit trei portrete realizate în luna noiembrie a anului trecut la Kew Gardens de către fotograful de modă Paolo Reversi. Și de această dată, Ducesa de Cambridge ne-a oferit o lecție de eleganță. Prima imagine alb-negru o înfățișează pe Kate Middleton purtând o rochie albă și având părul ondulat. Așa cum probabil mulți se așteptau, Kate Middleton i-a adus un omagiu Prințesei Diana. Aceasta a purtat o pereche de cercei cu perle care au aparținut cândva regretatei prințese.

În a doua imagine putem remarca faptul că Ducesa de Cambridge este îmbrăcată cu o rochie roșie spectaculoasă cu un umăr gol. Cerceii cu diamante purtați la această ținută fac parte din colecția Reginei Elisabeta a II-a. Însă, Kate Middleton are și inelul de logodnă cu safir purtat de Prințesa Diana.

Foto: Profimedia

