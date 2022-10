Julia Roberts, dezvăluiri emoționante despre Martin Luther King Jr.: „A plătit factura la spital pentru nașterea mea”

Julia Roberts a dezvăluit că regretatul Martin Luther King Jr. și soția sa, Coretta Scott King, au plătit factura spitalului pentru nașterea ei, atunci când părinții săi nu și-au putut permite. În timpul unei discuții cu Gayle King, actrița a explicat că părinții ei s-au împrietenit cu soții King în timp ce locuiau în Atlanta și conduceau o școală de teatru.

Părinții lui Roberts , Walter și Betty Lou, erau prieteni cu familia King pentru că aceștia conduceau o școală de teatru în Atlanta, „Actors and Writers’ Workshop”, care la acea vreme era una dintre puținele, (dacă nu chiar singura), școli dispuse să îi accepte pe copiii lui King. În timpul discuției dintre Julia și Gayle, actrița a dezvăluit că familia King a plătit factura la maternitate la nașterea ei.

Today is Julia Roberts birthday! 55 years ago MLK and Coretta Scott King paid for her parents hospital bill after she was born. Cant stop thinking about this since I read it. Here she is talking about it with @GayleKing https://t.co/5HvpNSUIYb pic.twitter.com/147x6d807W

— Zara Rahim (@ZaraRahim) October 28, 2022