Jennifer Lopez s-a sărutat pasional cu dansatorii ei pe scena de la AMA’s. Cum au reacționat cei prezenți: „Salvați unul pentru mine”

În cadrul medley-ului care a deschis ceremonia de premiere desfășurată în Las Vegas, artista nominalizată la Grammy a interpretat 23 de piese în doar șase minute, printre care și hitul ei din 2012, „Dance Again.”

Lopez, în vârstă de 55 de ani, îmbrăcată într-un costum mulat, strălucitor, în nuanțe nude, a surprins publicul și printr-un moment pasional: a sărutat mai mulți dansatori pe scenă, chiar în deschidere.

La un moment dat, artista s-a sărutat atât cu un dansator, cât și cu o dansatoare. Printre melodiile incluse în medley s-au numărat „Birds of a Feather” de Billie Eilish, „Not Like Us” de Kendrick Lamar, „Guess” de Charli XCX și Billie Eilish, „Beautiful Things” de Benson Boone, NUEVAYoL' de Bad Bunny, „Nasty” de Tinashe, „A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey și „Lose Control” de Teddy Swims.

55 year old Jennifer Lopez branded ‘desperate for making out with her dancers and including a lesbian kiss on stage at the AMAs.



