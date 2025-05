Cum le-a spus Jennifer Lopez gemenilor ei, Emme și Max, despre divorțul de Ben Affleck

Jennifer Lopez a recunoscut că anul trecut a fost unul greu — iar acest lucru a fost cel mai vizibil pentru gemenii ei, Emme și Max.

Cum le-a spus Jennifer Lopez copiilor ei despre divorț

Într-un interviu acordat publicației spaniole El País, înainte de începerea turneului său mondial, artista în vârstă de 55 de ani a povestit cum și-a înfruntat momentele grele alături de cei doi copii ai săi, în vârstă de 17 ani.

„Le-am spus: ‘Vă promit că este o perioadă dificilă, dar veți vedea că voi ieși din asta mai puternică și mai bună.’ Le-am promis asta și m-am ținut de cuvânt”, a spus Lopez. „Iar ei simt asta acum. Asta îmi dă o mare liniște sufletească.”

În ultimul an, Jennifer Lopez a trecut printr-un divorț de Ben Affleck și și-a anulat un turneu, însă spune că acum este într-un loc mai bun, atât emoțional, cât și personal.

„Sunt mai fericită că am avansat un pas față de anul trecut, față de acum doi sau trei ani… Sunt mândră de mine pentru asta și sunt mândră că am reușit să-mi ghidez copiii prin momente dificile, că au devenit mai puternici și mai echilibrați. Așa că e momentul perfect să ies în lume, să dansez, să cânt și să mă bucur de viață împreună cu oamenii.”

Lopez și Affleck s-au căsătorit în iulie 2022, iar artista a depus actele de divorț în august 2024. Divorțul a fost finalizat în ianuarie, iar pe 21 februarie au fost declarați oficial singuri.

Ben Affleck, despre relația cu artista și gemenii ei

Chiar dacă nu mai sunt împreună, familiile celor doi au rămas apropiate. În aprilie, gemenii Emme și Max au fost alături de Affleck și copiii lui — Samuel (13 ani), Seraphina (16 ani) și Violet (19 ani) — la premiera filmului The Accountant 2.

„Este o seară minunată. Sunt aici copiii mei, sunt și copiii lui Jen. Sunt foarte, foarte entuziasmat,” a declarat Affleck pentru Entertainment Tonight. „Sunt mândru de film, îl iubesc și ador momentele în care vin și copiii. Este cu adevărat distractiv și emoționant.”

Prezentatoarea ET, Nischelle Turner, a lăudat faptul că toți copiii au fost prezenți și că Affleck „continuă să mențină aceste relații.” Actorul a fost de acord: „Sincer, nu citesc prea mult ce apare online și uneori am impresia că oamenii caută mereu ceva negativ de comentat”, a spus el, adăugând un compliment la adresa fostei soții.

„Pentru a fi clar, Jennifer Lopez este o persoană spectaculoasă, e minunată cu copiii mei, are o relație frumoasă și constantă cu ei,” a spus Affleck. „Îi iubesc copiii. Sunt minunați. Ea este o persoană extraordinar de importantă, cu multă integritate, pe care o ador și căreia îi sunt recunoscător.”

La începutul lunii aprilie, Lopez a fost văzută alături de copilul ei, Emme, la premiera spectacolului de teatru Good Night, and Good Luck, regizat de George Clooney pe Broadway. Au purtat ținute elegante în stil black tie, cu accente de catifea vintage, în semn de susținere pentru Clooney, cu care Lopez a jucat în filmul Out of Sight în 1998, regizat de Steven Soderbergh.

