Jeff Goldblum, apariție de senzație pe catwalk la 69 de ani

La 69 de ani, actorul Jeff Goldblum a demonstrat că poate să fie o apariție de senzație pe catwalk și că știe cum să atragă toată atenția.

Îmbrăcat într-o ținută neagră compusă din palton lung cu detalii din blană, pantaloni, helancă și mănuși din piele, Jeff Goldblum a închis prezentarea colecției masculine a brand-ului Prada, eveniment care a avut loc zilele trecute la Milano.

Însă Jeff Goldblum nu a fost singura surpriză de proporții de pe catwalk. Show-ul a fost deschis de un alt actor celebru, este vorba despre Kyle MacLachlan, în vârstă de 62 de ani, cunoscut pentru rolurile sale din seriale precum Twin Peaks și Sex and the City sau filmul Dune.

Kyle MacLachlan a pășit pe catwalk într-o ținută compusă din palton negru lung, pantaloni din satin și mănuși din același material și aceeași nuanță.

Alături de cei doi mari actori, pe catwalk-ul Prada au mai fost prezenți actorul Asa Butterfield, în vârstă de 24 de ani, cunoscut pentru rolul din serialul Sex Education și Thomas Brodie-Sangster, starul în vârstă de 31 de ani din filmul Love Actually.

Potrivit designerilor Miuccia Prada și Raf Simons, alegerea actorilor MacLachlan și Goldblum a avut la bază faptul că cei doi reprezintă bărbați adevărați, figuri cunoscute, reale.

Jeff Goldblum, actorul american în vârstă de 69 de ani, este cunoscut pentru rolurile din filme ca Musca, dar și Jurassic Park, Independence Day, The Prince of Egypt, Cats & Dogs, The Life Aquatic with Steve Zissou, The Grand Budapest Hotel sau Thor: Ragnarok, dar și din multiple producții TV precum Law & Order și pentru faptul că face parte dintr-un proiect muzical de jazz, Jeff Goldblum and the Mildred Snitzer Orchestra. În ceea ce îl privește pe MacLachlan, acesta filmează în această perioadă pentru mini-seria Joe Exotic, care îl portretizează pe Howard Baskin, devenit celebru după serialul documentar Netflix difuzat în 2020.

