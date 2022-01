Anca Serea, declarații surprinzătoare despre al șaptelea copil

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri. Prezentatoarea știrilor sportive de la Prima TV și solistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015.

Anca Serea, care în luna februarie va împlini 41 de ani, este mama a șase copii: David și Sara, din căsătoria cu omul de afaceri Filip Poplingher și Noah, Ava, Moise și Leah din căsătoria cu solistul Adrian Sînă, cu care are o relație de peste 10 ani.

Anca Serea are o relație excelentă cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare și din acest motiv vorbește mereu cu aceștia și le face dezvăluiri chiar și despre viața ei de cuplu.

Recent, întrebată de fani pe Instagram dacă și-ar mai dori un copil, Anca a dezvăluit că ea și soțul ei își mai doresc o fetiță. Cu toate acestea, problemele de sănătate cu care se confruntă vedeta nu îi permit cel puțin în acest moment să aibă încă un copil.

„Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat. Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niște probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite. Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptului că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme”, declara Anca Serea într-un interviu recent.

Anca Serea a vorbit cu mai multe ocazii despre problemele ei de sănătate, precum și despre momente dificile prin care a trecut în urma acestora. Vedeta se confruntă cu o anemie severă de multă vreme și a ajuns și la spital din această cauză.

Într-un interviu pentru OK! Magazine, Anca Serea a vorbit despre această afecțiune și a mărturisit că în ciuda episoadelor grele pe care le-a întâmpinat, a reușit să treacă peste.

„Eu mă confrunt cu o anemie severă încă din tinereţe, înainte să-l nasc pe David, de pe la 19 ani, când mi-am făcut şi primele investigaţii din cauza unor menstruaţii abundente. Aveam ameţeli frecvente, stare de slăbiciune. Eu nu am făcut tratamente susţinute şi nici cură de fier, decât în perioada sarcinilor sau când trebuia să nasc.”

Vedeta a adăugat că în urma nașterilor, anemia s-a agravat, motiv pentru care a făcut toate investigațiile necesare. „Cu trecerea timpului, cu naşterile multiple, starea asta de anemie s-a acutizat, dar niciodată nu a fost aşa grav ca anul trecut, erau doar momente izolate. Acum sunt OK, dar atunci aproape că am căzut din picioare. Mi-am făcut toate investigaţiile: RMN, endoscopie, colonoscopie, tot ce se putea, pentru că medicilor nu le venea să creadă că pot să supravieţuiesc cu o valoare atât de mică a hemoglobinei, iar depozitul de fier era infim”, a spus Anca Serea pentru OK! Magazine.

Citește și:

Lidia Buble a fost criticată pe Instagram pentru felul în care arată

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro