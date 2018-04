Jay-Z a dezvăluit care este cel mai frumos lucru pe care i l-a spus Blue Ivy

Jay-Z o duce pe Blue Ivy la școală, arătând astfel că își face mereu timp pentru familia sa. El a dezvăluit în timpul interviului cu David Letterman (pentru emisiunea „My Next Guest Needs No Introduction”) că a avut o discuție foarte interesantă cu fiica sa în mașină, în timp ce mergeau spre școală.

„I-am spus să se urce în mașină zilele trecute, pentru că punea o mulțime de întrebări și trebuia să plecăm la școală. Conduceam și aud la un moment dat o voce…’Tata.'”

Ea a continuat și se pare că a avut o replică care l-a uimit pe Jay-Z: „Nu mi-a plăcut felul în care mi-ai spus să mă urc în mașină. Mi-a rănit sentimentele.”

Jay-Z i-a spus lui David Letterman că aceste cuvinte l-au emoționat și i-a spus fiicei sale că acestea sunt cele mai frumoase cuvinte pe care ea i le-a spus vreodată.

Blue Ivy știe cu siguranță să spună ce își dorește și nu are o problemă în a-i certa pe părinții săi, dovadă fiind gestul amuzant de la Premiile Grammy de anul acesta. În plus, să nu uităm că a licitat 19,000 de dolari pentru o pictură, toate acestea la doar 6 ani.

Blue Ivy seamănă cu siguranță cu mama sa!

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK