Cu un singur gest, Blue Ivy, fiica lui Beyoncé, a devenit starul absolut de la Premiile Grammy

Blue Ivy, așa cum vezi și în filmarea de mai jos, le-a făcut semn părinților ei super-faimoși – care sunt și un adevărat power-couple – să facă liniște și să se mai abțină de la aplaudat, în timp ce Camila Cabello vorbea pe scenă. Momentul s-a întâmplat în timpul ceremoniei de decernare a Premiilor Grammy.

Blue Ivy really is in charge of the Carter Household. #Grammys pic.twitter.com/M29kMw1vGR

Blue Ivy, fetița cea mare a cuplului Bey-Jay-Z, în vârstă de șase ani, este o adevărată fashionista când vine vorba de aparițiile ei publice, alături de părinții ei. Astfel că anul acesta la Premiile Grammy, părinții au ales să o aducă și pe micuța lor, să asiste la decernarea celor mai importante premii din industria muzicală. Ea a purtat un costum alb și pantofi argintii-sclipitori. Anul trecut probabil că îți amintești de costum roz pe care Blue l-a îmbrăcat la aceeași gală. Asta înseamnă să fii un copil extrem de stylish. La așa părinți, nici nu ne așteptam la altceva.

Beyoncé nu a defilat pe covorul roșu anul acesta, dar a fost fotografiată alături de soțul și fiica ei pe locurile lor din sală. Purtând o pălărie imensă și o rochie neagră divină, părea că se distrează de minune cu Jay-Z, însă fiica lor era clar deranjată de aplauzele prea sonore ale părinților ei. În plus, micuța Blue este aparent o fană a trupei Fifth Harmony, de unde a plecat membra Camila Cabello, cea care vorbea la momentul respectiv pe scenă.

Blue: not too hard, we stan Normani sis. you too daddy pic.twitter.com/a78WbXF5Zg

În orice caz, Blue Ivy este probabil singura persoană din lume care i-ar putea spune lui Beyoncé ce să facă sau, și mai și, să-i spună să facă liniște! Familia Knowles-Carter este, oricum, probabil cea mai șic din industria muzicală. Lumea nu a ratat momentul de-a comenta gestul micuței iar Tweet-urile au început să curgă în lanț seara trecută. Momentul adorabil a fost prins pe cameră chiar la timpul potrivit, astfel că poți urmări mai jos reacțiile oamenilor și filmulețul aferent.

At 6 years old, Blue is doing what many of us wish we can do to our parents. pic.twitter.com/3jMHk5WI3e

